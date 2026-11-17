한국가스공사는 17일 대구 엑스코에서 중소 협력사와 함께하는 ‘2026년 KOGAS 동반성장 포럼’을 개최했다.

이날 행사에는 김명남 부사장을 비롯한 가스공사 임직원과 ㈜화성밸브 등 40개 중소 협력사에서 약 100여 명의 관계자가 참석했다.

가스공사는 이 자리에서 △중소기업 동반성장 추진 전략 및 주요 사업별 운영 현황, △기술 상생협력 플랫폼, △동반성장 사업 우수 사례 등을 소개하는 한편, 중소기업 임직원을 대상으로 한 AI 도입·활용 교육 등 다양한 프로그램을 이어갔다.

또 기술개발, 판로 지원, 상생결제 등 가스공사 동반성장 사업 부문별로 올해 우수한 성과를 창출한 기업 3곳을 선정해 감사패를 전달했다.

이와 함께 가스공사는 중소기업 혁신성장 지원 플랫폼인 ‘중소기업기술마켓’ 제도 활성화를 위해 발주부서와 중소기업 담당자 등 80여 명이 직접 소통하는 구매 상담회를 총 85차례 진행했다.

특히, 올해 가스공사는 가스안전공사와 가스기술공사가 함께 참여하는 국내 최초 ‘천연가스 분야 공공기관 합동 구매 상담회’를 기획해 우수한 기술과 제품을 보유한 중소기업들의 판로 확대를 확장 지원하는 데 힘썼다.

김명남 가스공사 부사장은 “앞으로도 가스공사는 정부 5대 국정 목표 중 하나인 ‘모두가 잘 사는 균형성장’에 적극 발맞춰 대한민국 가스 업계의 대들보이자 협력사의 든든한 성장 브릿지로서 내실 있는 동반성장 사업을 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.