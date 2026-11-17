▲문경시, 도시가스 설치공사 사기 피해 주의 당부 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시 등 도내에서 최근 도시가스 미공급 주택을 대상으로 도시가스 설비 공사대금 관련 사기 피해가 잇따르고 있어 각별한 주의가 요구된다.

문경경찰서에 따르면 도시가스 설비공사대금 관련 사기는 지난 2025년 10월께부터 경북 도내 여러 지역에서 발생하고 있다는 것이다.

사기 유형은 도시가스가 공급되지 않는 주택을 대상으로 저렴한 가격에 도시가스 설비공사를 해주겠다고 접근해 계약금, 보일러 대금, 시설분담금 등의 명목으로 금전을 편취하는 수법이다.

특히 도시가스 공급을 기다리는 주민들에게 접근해 공사를 유도하거나, 저렴한 공사비를 제시해 계약을 유도하는 사례가 발생한다는 것이다.

이에 따라 문경시는 시민들의 피해를 예방하기 위해 읍·면·동 및 이·통장 등을 통한 예방 홍보를 강화하고, 관련 안내문과 현수막 등을 활용해 주의를 당부했다.

이와 함께 시민들에게 도시가스 관련 업체가 방문하거나 공사를 제안할 경우 반드시 문경시에 사실 여부를 확인한 후 계약할 것을 강조했다.

또 저렴한 가격이나 조기 시공 등의 조건에 현혹돼 성급하게 계약하거나 계약금 등을 지급하지 말고, 신분증 등 개인정보 제공에도 신중을 기해 줄 것을 주문했다.

문경시 관계자는 “도시가스 공급을 기다리는 시민들의 기대심리를 악용한 사기 범죄가 발생하고 있는 만큼, 공사 제안을 받으면 반드시 계약 전에 업체의 적정성과 사업 추진 여부를 확인해야 한다”며 “의심스러운 방문이나 계약 권유가 있을 경우 문경시 정책기획단 도시가스 TF팀(054-550-6731~3)으로 문의해 피해를 예방하시기 바란다”고 말했다.