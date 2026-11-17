▲'2026 문경국제도자 학술심포지엄' 개최 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 오는 19일 문경 STX리조트에서 한국·중국·일본·대만 등 4개국 도자문화 전문가가 참석하는 '2026 문경국제도자 학술심포지엄'을 개최한다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 ‘동아시아 찻사발의 미래문화유산 가치’를 주제로 4개국 도자문화 전문가와 관계자 120여 명이 참석해 동아시아 찻사발의 역사적·문화적 가치를 재조명하고 미래 발전 방향을 모색하기 위해 마련된다.

명지대학교 산학협력단이 주최·주관하는 이번 행사는 윤용이 명지대학교 석좌교수의 기조강연을 시작으로 4개국 전문가 6명의 학술발표와 6명의 지정토론으로 진행된다.

이 행사는 전통 장작가마의 맥을 이어온 문경에서 각국의 찻사발 문화를 비교·연구하고, 전통 도자문화의 미래유산적 가치를 국제적 관점에서 조명한다는 점에서 의미가 크다.

김학홍 문경시장은 “문경은 오랜 세월 전통 장작가마의 맥을 이어온 도자문화의 고장”이라며, “이번 심포지엄이 동아시아 찻사발의 가치를 재조명하고 전통 도자문화가 미래세대에 계승되는 뜻깊은 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 문경시는 이번 심포지엄을 계기로 국내외 도자문화 교류를 확대하고 문경 도자산업의 경쟁력 강화와 전통 도자문화의 세계화를 지속적으로 추진할 계획이다.