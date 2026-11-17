전북자치도 익산시 인사 업무의 공정성·투명성과 관련한 직원들의 평가에서 부정 평가가 긍정보다 높은 것으로 나타났다.

또 간부 모시기를 철폐하자고 누누이 강조했지만 공직자 4명 중 1명이 여전한 실정이라고 응답한 것으로 분석됐다.

이는 손문선 익산시의원(무소속)이 17일 익산시 감사위원회 행정사무감사를 하는 과정에서 밝혀졌다.

▲익산시 인사 업무의 공정성·투명성과 관련한 직원들의 평가에서 부정 평가가 긍정보다 높은 것으로 나타났다. ⓒ익산시의회

손문선 의원은 "올 상반기 간부공무원에 대한 청렴도 평가에서 거의 대부분이 10점 만점에 10점을 맞았다"며 "간부공무원 대다수가 9점 이상 만점을 맞았다면 청렴도 평가의 변별력이 없을 뿐만 아니라 효과성도 측정할 수 없다. 왜 이런 평가를 하느냐"고 문제를 제기했다.

손문선 의원은 또 "각 부문별 평가에서 인사 업무의 공정성·투명성에 대해 긍정적 답변보다 부정적 응답이 더 많았다"며 "인사 업무에 대해 부정적으로 보는 시각이 많다면 이에 따른 조치 결과는 무엇이 있느냐"고 물었다.

손 의원은 "아울러 간부 모시기와 관련해서도 1차 조사에서는 32.1%가 여전하다고 답변했고 2차에서는 26.4%가 같은 응답을 했다"며 "이런 결과에 대한 조치사항은 어떻게 되느냐"고 따졌다.

답변에 나선 함경수 감사위원장은 "일반 공무원이 부서장을 평가하는데 높은 점수보다 낮은 점수를 맞은 부분이나 부서에 주안점을 두고 활용하고 있다"며 "일종의 다면평가 성격이 있지만 다른 부서장을 평가하는 것에 대한 문제제기도 있어 그렇게 한 것"이라고 말했다.

함경수 위원장은 또 "다른 기초단체나 상급기관 등에 문의한 결과 상당수가 인사업무에 대한 부정적 의견이 높은 것으로 나타났다"며 "관련 사항들을 조치할 수 있는지 잘 살펴보겠다"고 말했다.