▲계명문화대 2026년 국외 표준현장실습학기제 참여 학생들 ⓒ계명문화대

해외 호텔과 면세점, 외식업체에서 직접 일하며 전공 실력을 쌓는 대학생들이 늘고 있다. 강의실에서 배운 이론을 해외 산업현장에서 실무로 연결하고, 낯선 환경에서 외국인 고객을 응대하며 글로벌 직무역량을 키우는 것이다.

계명문화대학교가 일본과 호주 산업체를 무대로 학생들의 해외 현장실습을 확대하며 글로벌 직업교육에 속도를 내고 있다.

계명문화대학교(총장 박승호)는 지난 2024학년도 2학기부터 ‘국외 표준현장실습학기제’를 운영하며 학생들에게 전공과 연계한 해외 실무경험을 제공하고 있다고 17일 밝혔다.

이 프로그램은 학생들이 해외 산업체에서 일정 기간 실제 업무를 경험하는 정규 교육과정으로, 이는 단순한 해외 체험이나 견학이 아니라 전공 지식을 현장에 적용하고, 현지 근무환경과 업무 방식을 익히는 데 초점을 맞추고 있다.

대학의 해외 현장실습은 일본에서 시작해 호주로 활동 무대를 넓혔다.

첫해인 2024학년도에는 일본 ㈜JTC면세점과 협약을 맺고 호텔외식관광학부 호텔리어전공 학생 2명을 파견했다. 해외 산업체와의 협력을 바탕으로 현장실습 기반을 마련한 것이다.

2025학년도에는 참여 규모가 8명으로 늘었다. 일본 JTC면세점에 1명, 호주 ELLEO그룹 스시아에 7명이 참여하면서 실습 국가도 2개국으로 확대됐다.

올해는 일본과 호주에서 모두 7명이 현장실습을 진행하고 있으며, 일본 리젠시파크호텔과 오키나와 하얏트호텔에 각각 1명 파견, 호주 ELLEO그룹 스시아에는 5명이 참여하고 있다.

2024년 2명으로 시작한 해외 현장실습이 올해까지 누적 17명으로 늘어나면서 참여 기관과 국가가 점차 다양해지고 있는 셈이다.

눈에 띄는 점은 학생들을 해외로 보내는 데 그치지 않고 실습 전반을 대학이 직접 관리한다는 것이다.

대학은 해외 실습기관 발굴과 협약 체결부터 학생 선발, 실습 운영, 현장 점검까지 단계별 지원체계를 갖추고 있다. 국가별 근무환경과 실습 여건을 고려해 학생들이 안정적으로 현장 경험을 쌓을 수 있도록 관리에도 힘쓰고 있다.

이 같은 현장실습 운영 경험은 대학 간 협력으로도 이어지고 있다. 계명문화대학교는 사단법인 한국산학연계현장실습지원협회(KACE) 부회장교로 활동하며 대학 현장실습 교육의 내실화와 산학연계 활성화에도 참여하고 있다.

협회는 대학 간 현장실습 운영 경험과 우수사례를 공유하고 제도 개선과 교육의 질적 향상을 도모하는 단체로서, 계명문화대는 그동안 축적한 운영 노하우를 국내 대학들과 공유하는 한편, 해외 산업체와의 협력망도 지속적으로 넓혀갈 계획이다.

박승호 총장은 “해외 산업현장에서 전공과 연계한 실무를 직접 경험하는 것은 학생들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문인재로 성장하는 데 중요한 밑거름이 된다”며, “해외 산업체와의 협력을 확대하고 체계적인 현장실습 운영을 통해 학생들이 세계를 무대로 역량을 펼칠 수 있도록 글로벌 직업교육을 강화하겠다”고 말했다.

해외 현장실습이 단순한 해외 경험을 넘어 학생들의 진로 선택과 실무능력을 키우는 교육과정으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다. 계명문화대학교는 앞으로 학생들의 전공과 진로에 맞는 해외 실습기관을 추가 발굴해 글로벌 현장교육의 폭을 넓혀갈 방침이다.