▲스마트 모듈러센터 착공식 참석자들이 시솝하고 있다 ⓒ아산시

충남 아산시가 차세대 디스플레이 산업의 핵심 거점인 스마트 모듈러센터 건립에 착수했다.

아산시는 탕정면 용두리 탕정테크노밸리 산업단지에서 무기발광 디스플레이 기술개발과 산업생태계 구축을 위한 스마트 모듈러센터 착공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 오세현 아산시장과 박수현 충남도지사, 산업통상자원부 및 산·학·연 관계자 등 300여명이 참석했다.

스마트 모듈러센터는 총사업비 4840억원을 투입해 2028년 완공할 예정이다.

사업비는 기술개발 3339억원, 센터건립 및 장비구축 1461억원, 추진단 운영 40억원 등으로 구성됐다.

센터에는 화소·패널·모듈 공정 관련 첨단 장비 56종 이상을 구축해 지역 소재·부품·장비 기업의 시제품 제작부터 공정기술 개발, 시험·평가와 실증까지 지원한다.

특히 기업들이 연구개발 성과를 실제 제품 생산과 사업화로 연결할 수 있도록 개방형 연구개발 거점 역할을 수행할 계획이다.

이번 사업은 기존 유기발광다이오드(OLED) 중심의 디스플레이 산업을 마이크로 LED와 나노 LED 등 차세대 무기발광기술 분야로 확대하는 기반이 될 것으로 기대된다.

아산시는 삼성디스플레이를 중심으로 형성된 지역 제조업 기반과 스마트모듈러센터를 연계해 차세대 디스플레이 산업 경쟁력을 강화할 방침이다.

오세현 아산시장은 “아산은 삼성디스플레이 등 핵심기업과 대규모 첨단산업 투자가 이어지는 디스플레이 산업의 중심지”라며 “무기발광 디스플레이를 새로운 성장동력으로 육성해 아산을 대한민국 첨단산업의 중심이자 제2의 실리콘밸리로 발전시키겠다”고 말했다.