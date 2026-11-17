▲계명대학교가 17일 성서캠퍼스 의양관 운제실에서 ‘2026년 계명 브릿지 아너스 클럽 교류회’를 열고 신규 회원 9명을 위촉식을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ계명대학교

대학의 역사는 강의실과 연구실에서만 만들어지는 것이 아니다. 학교의 성장을 위해 오랜 시간 마음을 보태온 후원자들의 관심과 기부, 그리고 그 뜻을 이어갈 학생들의 노력이 모여 대학의 미래를 만들어간다.

계명대학교가 대학 발전을 위해 힘을 보태온 기부자들과 새로운 인연을 맺고, 미래 도약을 위한 협력의 폭을 넓혔다.

계명대학교(총장 신일희)는 17일 성서캠퍼스 의양관 운제실에서 ‘2026년 계명 브릿지 아너스 클럽 교류회’를 열고 신규 회원 9명을 위촉했다.

이날 행사에는 신일희 총장을 비롯한 대학 주요 보직자와 클럽 회원, 학생 대표 등 73명이 참석해, 대학의 주요 성과와 발전 방향을 공유하고, 기부를 통해 맺어진 인연을 바탕으로 대학의 지속적인 성장과 지역 인재 양성을 위한 협력 방안을 논의했다.

새롭게 클럽에 이름을 올린 회원은 김수원 전 계명대 교수, 김옥렬 ㈜화신 명예회장, 김재호 선생, 박종규 작가, 이중우 계명대 명예교수, 이필환 계명대 교수, 전경자 여사, 정용진 계명대 교수 겸 ㈜케이엠에프 대표이사, 최진민 귀뚜라미그룹 회장 등 9명이다.

신일희 총장은 신규 회원들에게 위촉패와 클럽을 상징하는 스톨을 전달하며 대학 발전을 위한 동행의 시작을 축하했다.

이번 교류회는 단순히 신규 회원을 위촉하는 자리를 넘어 기부자와 대학, 학생들이 한자리에 모여 대학의 현재를 공유하고 미래를 함께 고민하는 소통의 장으로 마련됐다.

행사는 신일희 총장의 환영사와 이재하 삼보모터스 그룹 회장의 회원 대표 인사말에 이어 윤우석 경영부총장의 대학 현황 및 주요 발전 방향 소개 순으로 진행됐다.

▲계명대학교가 17일 성서캠퍼스 의양관 운제실에서 ‘2026년 계명 브릿지 아너스 클럽 교류회’를 열고 신규 회원 9명을 위촉식을 진행하고 있다ⓒ계명대

특히 학생 대표가 직접 기부자들에게 감사의 마음을 전해 눈길을 끌었다. 발전기금이 교육환경 개선과 다양한 학생 지원으로 이어져 학생들의 학업과 성장에 실질적인 도움이 되고 있다는 점을 전하며 기부의 의미를 되새겼다.

‘계명 브릿지 아너스 클럽’은 계명대학교 창립 125주년을 맞은 2024년 출범한 발전기금 기부자 모임이다. ‘지켜온 125년과 앞으로 비상할 125년을 잇는 가교’라는 의미를 담아 대학 발전에 기여한 기부자들의 공로를 기리고, 지속적인 소통과 협력 관계를 이어가기 위해 만들어졌으며, 회원은 매년 발전기금관리위원회의 심의를 거쳐 선정된다.

신일희 총장은 “계명대학교가 오늘의 모습을 갖추기까지 아낌없는 성원과 지원을 보내주신 회원 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다”며, “계명 브릿지 아너스 클럽이 대학의 지난 역사를 함께 돌아보고 앞으로의 도약을 함께 만들어가는 소중한 동반자 모임으로 발전해 나가길 기대한다”고 말했다.

이재하 삼보모터스 그룹 회장(계명대 총동창회장)은 “대학의 발전은 대학 구성원뿐 아니라 지역사회와 함께 만들어 가야 할 가치”며, “클럽 회원으로서 대학의 성장과 지역 인재 양성에 지속적인 관심을 갖고 함께하겠다”고 밝혔다.

계명대는 앞으로 기부자에 대한 예우와 소통을 강화하고 정기적인 교류를 통해 발전기금이 대학 경쟁력 강화와 미래 인재 양성으로 이어질 수 있도록 협력 기반을 확대해 나갈 계획이다.

기부자의 나눔이 대학의 성장으로, 다시 학생들의 배움과 미래로 이어지는 선순환을 만들어가는 것이 이번 클럽 교류회의 핵심이다.