시립미술관 제2관·시립박물관 건립부터 파크골프장 운영까지 개선 과제 점검

경북 포항시의회 자치행정위원회가 17일 2027년도 본예산 심사를 앞두고 주요 문화·체육·역사시설을 찾아 사업 추진 상황과 운영 실태를 살폈다.

이번 현장 점검은 주요 공공시설의 운영 현황을 확인하고 사업별 문제점과 개선 과제를 파악해 내년도 예산 심사에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 위원들은 꿈틀로 문화예술창작지구와 중앙아트홀, 동빈문화창고 1969를 비롯해 포항시립미술관 제2관 건립 예정지, 장기 임중리 파크골프장, 장기읍성, 연오랑세오녀테마공원 귀비고 및 포항시립박물관 건립부지 등을 차례로 방문했다.

문화예술시설에서는 운영 현황과 프로그램 추진 실태를 확인하고 지역 예술인 지원 확대와 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위한 시설 간 연계 필요성을 논의했다.

포항시립미술관 제2관 건립 예정지에서는 사업 진행 상황과 향후 계획을 점검했다.

특히 공사 과정에서 기존 공원 이용객의 불편을 줄이고 주변 환경과 조화를 이루는 시설이 조성될 수 있도록 철저한 검토를 당부했다.

준공을 앞둔 장기 임중리 파크골프장에서는 공사 마무리와 민간위탁 운영 준비 상황을 확인했다.

위원들은 개장 이후 이용객 안전과 편의를 확보할 수 있도록 운영체계를 사전에 갖춰야 한다고 강조했다.

장기읍성에서는 문화유산 보존·관리 실태를 살피고 역사적 가치를 유지할 수 있는 체계적인 정비와 관리의 필요성을 제기했다.

이어 연오랑세오녀테마공원 귀비고와 포항시립박물관 건립 예정지를 찾아 시설 운영 및 건립 추진 상황을 확인했다.

박물관이 지역 역사와 문화를 알리는 거점으로 자리 잡을 수 있도록 시민 접근성을 높이고 전시·체험 콘텐츠를 내실 있게 구성해야 한다는 의견도 제시했다.

김영헌 자치행정위원장은 “현장 점검을 통해 사업별 추진 상황과 보완 사항을 구체적으로 확인했다”며 “이날 제기된 의견이 내년도 예산 심사와 사업 추진에 반영될 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.

아울러 “시민들이 공공시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 운영 실태에 대한 점검도 이어가겠다”고 덧붙였다.