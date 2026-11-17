경상북도문화관광공사는 지난 14일부터 오는 19일까지 6일간 경주APEC기념공원 내 APEC기념관에서 '한·중·베 최고장인 전통의복 교류전'을 개최한다고 밝혔다.

경주 APEC 1주년을 기념하기 위해 열리는 이번 전시는 APEC의 핵심 가치인 연결(Connect), 혁신(Innovate), 번영(Prosper)을 바탕으로 동아시아 3국의 황실 및 사대부 복식을 고증·복원해 선보이는 자리로 복원작을 하나의 서사로 엮어 세 나라의 역사를 ‘연결’하며 동아시아 전통문화의 예술적 ‘혁신’을 증명하고 공동의 ‘번영’을 기원하는 데 의미를 두었다고 경북문화관광공사는 밝혔다.

조선 왕실 복식의 완벽한 고증을 바탕으로 곤룡포와 왕비 예복을 재현한 김명희 대한민국명장은 “수백 년의 시간을 거슬러 복원한 조선 왕실의 미학이 2025년 경주 APEC이 남긴 ‘연결(Connect)’의 정신과 맞닿아 세계인과 깊이 교감하는 매개체가 되길 희망한다”고 소감을 전했다.

이어 5대째 명주 길쌈 가업을 이어오며 조선시대 전통 섬유가공 및 천연염색 작품을 출품한 경상북도 섬유가공 명장 허호 장인 역시 “대를 이어온 고유의 기예는 과거에 머무는 유산이 아니라 지속 가능한 미래를 여는 훌륭하고 소중한 우리의 자산”이라며 이번 교류의 가치를 강조했다.

2026년 APEC 개최국인 중국, 그리고 2027년 차기 개최국인 베트남으로 이어지는 전통복식을 선보인다.

중국 국립박물관 역대복식 복원 총괄 책임자이자 고대 복식 복원팀 ‘중국 의관’을 창립한 천스위(陈诗宇) 박사는 정교하게 복원한 명나라 왕대 복장을 선보이며, “한 나라의 정체성과 얼이 담긴 전통 의관이 이번 전시를 계기로 한국과 중국, 베트남의 오랜 우정을 확인시키고 아시아가 함께 ‘번영(Prosper)’하는 굳건한 이정표가 되기를 바란다”고 밝혔다.

베트남의 마지막 제국인 응우옌 왕조 동칸 황제의 용포와 황태후의 아오자이를 화려한 금실 자수로 복원한 베트남 인민 예술가 부반저이(Vu Van Gioi) 장인 또한 “2027년 베트남 APEC을 앞두고 세 나라의 눈부신 문화유산이 한데 어우러진 이 자리를 통해 문화를 초월한 화합과 평화의 번영을 세계에 전할 수 잇어 영광스럽다”고 화답했다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “이번 교류전은 2025년 경주에서 피어난 APEC의 화합 정신을 중국과 베트남으로 자연스럽게 확장하는 상징적인 문화 외교의 장”이라고 의미를 강조했다.