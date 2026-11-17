경기주택도시공사(GH)가 주거 취약계층의 주거 부담을 덜고 도민의 삶의 질을 높이기 위해 추진해 온 다양한 주거복지 정책의 성과를 인정받았다.

GH는 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’에서 최우수상인 혁신상을 수상했다고 17일 밝혔다.

▲경기주택도시공사 전경 ⓒ경기주택도시공사

주거복지문화운동본부가 주최하고 행정안전부가 후원하는 대한민국 주거복지문화대상은 주거복지 공동체 실현과 주민 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 공공기관, 단체를 발굴해 시상하는 행사다.

이 가운데 혁신상은 기존의 틀을 넘어 창의적인 아이디어와 과감한 도전으로 주거복지 분야에 새로운 가능성을 제시한 기관에 주어진다.

이번 수상은 GH가 주거 취약계층의 어려움을 세심하게 살피고, 계층과 생애주기에 맞춘 다양한 주거복지 정책을 펼쳐온 점에서 의미를 더한다.

대표적인 사례는 국내 최초로 문을 연 ‘경기도형 전세피해지원센터’다. GH는 전세피해자들이 겪는 복잡한 어려움을 덜어주기 위해 법률·금융·주거 지원을 한곳에서 제공하는 원스톱 지원체계를 마련했다.

관리 공백으로 위험에 노출된 전세사기 피해주택을 대상으로 한 ‘긴급관리 지원사업’도 추진해 피해자의 주거 안정을 돕고 있다. 해당 사업은 ‘2025년 경기도 적극행정 우수사례’에 선정되며 다른 지방자치단체에도 참고 사례로 주목받았다.

청년과 신혼부부 등 주거 마련에 어려움을 겪는 계층을 위한 지원도 이어가고 있다. 자립준비청년에게 표준임대보증금 전액을 지원하고 행복주택과 전세임대 등 다양한 공공임대주택을 공급하며 주거 안정의 기반을 넓혀왔다.

특히 최근에는 광교신도시에 국내 최초로 ‘지분적립형 분양주택’을 공급해 초기 목돈 부담이 큰 청년과 신혼부부 등 실수요자에게 새로운 내 집 마련 방식을 제시했다.

주거 공간을 활용한 생활밀착형 복지사업도 눈길을 끈다. 동두천에서는 구도심 빈집을 활용해 아동돌봄센터를 조성하고, 남양주 다산신도시에서는 경기행복주택 상가를 활용한 세대통합형 커뮤니티 공간 ‘경기유니티’를 운영하고 있다.

첨단기술을 활용한 돌봄 서비스도 확대하고 있다. 빅데이터를 기반으로 노인돌봄 서비스를 제공하는 ‘GH AI 케어 플랫폼’을 구축했으며, 지방공기업 최초로 영구임대주택단지에 주거복지사를 배치해 입주민의 생활 여건과 복지 수요에 맞춘 지원체계를 마련했다.

이처럼 GH는 주택 공급에 그치지 않고 전세피해 지원부터 청년 주거 안정, 아동 돌봄, 노인 복지까지 주거와 일상을 연결하는 다양한 사업을 추진하며 공공기관의 역할을 넓혀가고 있다.

김용진 GH 사장은 “이번 수상은 단순히 주택을 짓고 공급하는 것을 넘어 GH가 도민의 삶 전체를 보듬는 사회적 주거 안전망이 되고자 쉼 없이 달려온 결실”이라며 “앞으로도 첨단 디지털 기술과 정책을 세심하게 접목해 대한민국 주거복지의 새로운 표준을 만들어 가겠다”고 말했다.