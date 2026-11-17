경기도시장상권진흥원이 경기침체와 경영 부담 속에서 홀로 사업장을 운영하는 1인 소상공인들의 사회안전망 강화에 나선다.

경상원은 도내 1인 소상공인의 고용보험 가입 부담을 덜어주기 위해 ‘2026년 경기도 1인 소상공인 고용보험료 지원사업’ 2차 신청자를 다음 달 31일 오후 6시까지 모집한다고 17일 밝혔다.

▲경기도시장상권진흥원 전경 ⓒ경기도시장상권진흥원

이번 사업은 근로자 없이 사업을 운영하는 1인 소상공인이 자영업자 고용보험에 가입하면 납부한 보험료의 일부를 지원하는 제도다. 폐업 등으로 소득이 끊겼을 때 실업급여를 받을 수 있도록 해 소상공인의 생활 안정과 재기를 돕는 데 목적이 있다.

지원 대상은 자영업자 고용보험에 가입한 소상공인 가운데 사업자등록증상 사업장 소재지가 경기도이고 상시근로자가 없는 사업주다.

공동사업자의 경우 대표자 1명만 신청할 수 있으며, 자영업자 고용보험과 다른 사업장의 근로자 고용보험에 동시에 가입한 경우나 기존에 해당 사업의 지원을 받은 경우는 대상에서 제외된다. 다만 배우자가 상시근로자인 경우에는 관련 증빙서류를 제출하면 지원받을 수 있다.

지원 규모는 신청자가 선택한 기준보수액 등급에 따라 달라진다. 경상원은 매월 납부하는 자영업자 고용보험료의 20~30%를 분기별로 지원하며, 지원이 시작된 달부터 최장 5년(60개월)까지 혜택을 제공한다.

신청은 사업주 본인이 경기도 소상공인 종합지원 서비스 ‘경기바로’를 통해 온라인으로 접수하면 된다.

다만 예산이 소진되면 신청이 조기 마감되거나 분기별 지원이 중단될 수 있어 참여를 희망하는 소상공인은 신청 기간과 제출 서류 등을 미리 확인할 필요가 있다.

경상원 관계자는 “자영업자 고용보험은 폐업 이후 생활 안정과 재기를 돕는 중요한 사회안전망”이라며 “이번 사업을 통해 1인 소상공인들이 자영업자 고용보험에 가입하고 보다 안정적으로 사업을 이어가길 바란다”고 말했다.

한편, 이번 사업은 경영 여건상 사회보험 가입에 부담을 느끼는 1인 소상공인들에게 실질적인 비용 지원을 제공하고, 예기치 못한 폐업 상황에도 다시 일어설 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 있다.