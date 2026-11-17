대구광역시는 17일 기후에너지환경부가 주관한 ‘2027년 재생에너지 보급 융·복합지원사업’ 공모에 최종 선정됨에 따라 국비 8억 3천만 원을 확보했다고 밝혔다.

‘재생에너지 융복합지원사업’은 주택, 공공시설, 산업 건물 등이 혼재된 특정 지역에 태양광, 지열 등 2종 이상의 재생에너지원을 동시에 보급해 에너지 자립도를 높이고 탄소중립 실현을 앞당기는 국가 지원 사업이다.

대구시는 이번 공모 선정을 위해 7개 구·군과 긴밀한 협력 체계를 구축하고 컨소시엄을 구성해 사업을 계획했다. 이후 한국에너지공단 재생에너지센터의 공개 평가와 심층 평가를 거쳐 최종 선정됐다.

이번 공모 선정으로 대구시는 국비 8억 3천만 원을 포함해 지방비와 민간 부담금을 더한 총사업비 약 34억 원을 투입할 예정이다.

이를 통해 해당 7개 구·군 내 주택 및 산업체 등 총 531개소에 태양광·지열 설비 총 1천850㎾를 보급할 예정이다.

이번 사업을 통해 참여 가구와 기업의 전기·냉난방 비용 부담을 줄이고, 지역의 친환경 에너지 자립 기반을 확대하는 한편 탄소중립 실현에도 기여할 것으로 기대된다.

지형재 대구시 기후에너지환경국장은 “이번 공모 선정은 7개 구·군과의 긴밀한 협력을 통해 거둔 성과”라며 “앞으로도 탄소중립 실현을 앞당기고 시민들이 체감할 수 있는 재생에너지 보급 확대 정책을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.