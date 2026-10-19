대전 관저동 '먹자웨이 야장축제' 30~31일 개최

▲오는 30일부터 31일까지 진행되는 '관저동 먹자웨이 야장축제' 포스터 ⓒ관저동 먹자골목 상인회

대전 서구 관저동 먹자골목 일대가 가을밤의 낭만과 맛있는 먹거리로 가득 채워진다.

오는 30일부터 31일까지 양일간 대전 서구 구봉로 147번길 공영주차장 및 관저먹자골목 일원에서 ‘2026 관저동 먹자웨이 야장축제’가 열린다.

이번 축제는 관저동에서 처음 선보이는 야장포차 개장을 기념해 마련된 행사로, 골목상권 활성화와 지역주민 간 소통의 장을 제공하기 위해 기획됐다.

축제 기간 메인무대와 서브무대에서는 세대를 아우르는 다채로운 공연이 연이어 펼쳐진다.

30일에는 초청가수 한동근의 축하공연을 비롯해 마술쇼, DJ 디제잉, 보컬 라이브 무대 등이 펼쳐지며 축제의 포문을 연다. 이어 31일에는 클럽 DJ공연, 댄스무대, 퓨전국악, 버스킹 공연 등 풍성한 볼거리가 마련된다.

행사장 전역에는 방문객들의 오감을 만족시킬 프로그램도 운영된다. 먹거리존에서는 야장포차가 개장해 다양한 먹거리를 즐길 수 있으며, 체험존에서는 지역 전통주 시음·판매 및 플리마켓이 열린다. 또한 포토존과 풍선·와펜 만들기 등 가족 단위 방문객을 위한 체험 공간도 함께 마련된다.

이순필 상인회장은 “이번 축제가 상인과 주민이 함께 웃고 어우러지는 상생의 장이자, 관저동 먹자골목에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “많은 분들이 오셔서 가을밤의 특별한 추억을 만들어 가셨으면 좋겠다”고 말했다.