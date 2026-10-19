광주김치축제 23일 개막…'압도하라! 김치파티' 미식 향연 펼쳐진다

전남광주통합특별시의 대표 미식 축제인 '제33회 광주김치축제'가 오는 23일부터 사흘간 광주청사 일원에서 '압도하라! 김치파티'를 주제로 막을 올린다.

19일 광주특별시에 따르면 올해 축제는 전통 김치에 현대적인 감각과 창의적인 콘텐츠를 접목해, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 미식 문화의 대향연으로 꾸며진다. 특히 MZ세대를 겨냥한 이색 팝업스토어와 세계인의 입맛을 사로잡을 퓨전 김치 요리를 대폭 강화한 것이 특징이다.

▲김치 생산 포장 작업을 하고 있다. 2026. 07. 09 ⓒ전남광주통합특별시

식도락가들의 발길을 멈추게 할 미식 공간 '천인의 밥상'에서는 지역 맛집 10곳이 참여해 김치를 활용한 특색 있는 요리를 선보인다. 솥뚜껑 삼겹살, 보쌈 등 익숙한 메뉴는 물론, 배추라멘, 묵은지 오일파스타, 김치마요 짜조 등 한식과 세계 각국의 조리법을 결합한 이색 김치 요리들이 오감을 사로잡을 예정이다.

축제의 밤을 수놓을 '김치파티'는 23일과 24일 오후 6시 30분부터 열린다. 첫날에는 광주시립오페라단의 크로스오버 공연과 바텐더 칵테일쇼가, 둘째 날에는 조선팝 '연희점추리'의 퍼포먼스와 오케스트라 연주가 가을밤의 흥을 돋운다.

가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 풍성하다. 김치 명인의 비법을 직접 전수받는 '김치명인 마스터 클래스', 김치와 주먹밥을 만들어보는 '김치체험학교', 아이들을 위한 '김치놀이터' 등 다채로운 체험이 준비됐다.

올해 새롭게 선보이는 '오늘만 사는 김치' 팝업스토어에서는 불 배추김치, 한입김치 등 이색 김치와 6개 업체의 김치를 무작위로 구성한 '김치 랜덤팩'을 판매한다. 또한 '김치가 최고심' 팝업스토어에서는 김치를 소재로 한 개성 넘치는 상품들을 선보여 젊은 층의 호응을 유도할 계획이다.

확대된 '김치마켓'에서는 명품 김치를 10~30% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 현장에서 온라인 주문과 전국 배송 서비스도 이용 가능하다. 김치 재료와 김장 도구를 파는 농수산물 장터도 열려 지역 농산물 소비 촉진에도 기여할 전망이다.

▲2026 광주 김치 축제 홍보 포스터ⓒ전남광주통합특별시

한편 시는 안전한 축제를 위해 21일 오후 8시부터 25일 자정까지 광주청사 앞 일부 구간의 차량 통행을 통제할 예정이다. 축제 기간 주말에는 광주청사 주변 관공서와 상무지구 평화공원 지하주차장 등 외부 주차장이 무료로 개방된다.

박남언 광역행정본부장은 "다양한 재료가 버무려져 깊은 맛을 내는 김치처럼, 전남광주도 하나로 힘을 모아 더 큰 발전을 이뤄나갈 것"이라며 "이번 축제에서 깊어가는 가을의 정취와 함께 김치의 맛과 정을 나누는 뜻깊은 시간을 보내길 바란다"고 말했다.