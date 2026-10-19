이천시, 경마공원 후보지 '장호원읍' 우선 선정…'호법면' 예비 후보

경기 이천시가 과천 경마공원(렛츠런파크 서울) 유치를 위한 후보지를 확정하고 본격적인 유치 준비에 나섰다.

이천시는 관내 희망 부지 5곳을 검토한 결과 장호원읍을 우선 후보지로, 호법면을 예비 후보지로 선정했다고 19일 밝혔다.

▲이천시청 전경 ⓒ이천시

이번 후보지 검토는 경마공원 유치에 대한 지역사회의 관심 속에 장호원읍과 부발읍, 신둔면, 호법면 등 4개 읍·면에서 희망 부지를 신청하면서 진행됐다. 각 지역 주민과 대표들은 유치 의지를 모아 후보지를 제안하는 등 시의 유치 준비에 힘을 보탰다.

시는 후보지별 부지 규모와 지형, 시설 배치 여건, 교통 접근성, 부지 확보에 필요한 비용과 기간, 사업 추진 가능성 등을 종합적으로 검토해 우선 후보지를 결정했다. 이를 바탕으로 공모 제안 내용을 구체화하고 유치 경쟁력을 높이는 데 역량을 집중할 계획이다.

시는 향후 공모계획에서 기존 검토에 포함되지 않은 요건이나 평가 요소가 제시될 경우 후보지의 적합성을 추가로 살펴볼 방침이다. 주민 의견과 관계기관 협의 결과도 반영해 사업의 실현 가능성을 높여나갈 예정이다.

성수석 시장은 “경마공원 유치를 위해 뜻을 모아주신 각 읍·면 주민과 지역 대표들께 감사드린다”며 “주민들의 관심과 열의를 모아 이천시의 입지 경쟁력을 충실히 담은 제안을 마련하고, 경마공원 유치에 최선을 다하겠다”고 말했다.