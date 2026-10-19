아빠 육아휴직은 1년만 근속 인정…출연연 4곳, 법 바뀐 뒤에도 규정 그대로

▲ 국회 과학기술정보방송통신위원회 황정아 의원(더불어민주당, 대전 유성을). ⓒ프레시안DB

정부출연연구기관 일부가 법으로 늘어난 육아휴직 기간을 근속기간에 반영하지 않고 있던 것으로 나타났다. 한국과학기술연구원(KIST)은 남성의 육아휴직만 1년까지 퇴직금 근속기간으로 인정하는 규정을 11년 동안 유지해 왔다. 대전에 있는 한국지질자원연구원·한국에너지기술연구원·한국원자력연구원도 관련 규정이 법 개정을 따라가지 못했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 황정아 의원(더불어민주당, 대전 유성을)이 국가과학기술연구회(NST)를 통해 받은 소관 23개 출연연의 인사규정·취업규칙·퇴직금 규정을 검토한 결과 이들 4개 기관이 일부 규정에서 육아휴직의 근속 인정을 1년까지만 하고 있었다.

지난해 2월 23일 시행된 개정 남녀고용평등법은 육아휴직 기간을 1년 이내로 하되 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 3개월 이상 육아휴직을 쓰거나 한부모 또는 장애아동의 부모인 경우 6개월을 더 쓸 수 있도록 했다. 같은 법은 이 육아휴직 기간을 근속기간에 포함하도록 정하고 있다. 부모가 함께 육아휴직을 쓰면 각자 최대 1년 6개월이 근속기간으로 인정되는 셈이다. 개정 규정은 시행 당시 이미 육아휴직 중이던 근로자에게도 적용된다.

근속기간은 퇴직금, 호봉, 경력평가, 승진 등에 영향을 준다. 육아휴직 기간이 근속에서 빠지면 그만큼 퇴직금이 줄고 경력 점수도 쌓이지 않는다.

가장 문제가 된 곳은 KIST다. KIST는 2014년 공동단체협약으로 육아휴직 기간을 최대 3년으로 늘리면서 이듬해인 2015년 8월 퇴직금 지급규정에 "단, 남성의 육아휴직은 1년만 근속기간에 포함한다"는 단서를 넣었다. 이후 2019년 공동단체협약으로 3년 전체를 근속기간으로 인정하도록 바꿨지만 퇴직금 지급규정의 단서는 그대로 남았다.

이 때문에 같은 3년의 육아휴직을 써도 여성은 퇴직금 산정 때 3년이 모두 근속기간으로 인정되지만 남성은 1년만 인정됐다. 남성은 2년만큼 퇴직금에서 불이익을 받는 구조가 11년 동안 이어진 것이다.

KIST는 의원실에 낸 자료에서 자체 노무법인 자문 결과 이 규정이 법정 육아휴직 확대와 "상충할 소지"가 있고 성별에 따라 근속 인정에 차등을 두는 것은 근로기준법의 균등처우 원칙과도 "상충할 소지"가 있다고 인정했다.

고용노동부도 같은 판단을 내놨다. 노동부는 의원실에 보낸 회신에서 법정 육아휴직 기간은 근속기간에 포함해야 한다고 밝혔다. 또 남녀 모두에게 3년의 육아휴직을 허용하면서 합리적 이유 없이 성별만으로 근속 산입 기준을 달리해 임금·복리후생·승진에서 불이익이 생겼다면 "고용상 성차별에 해당할 소지"가 있다고 했다.

대전 유성구에 있는 3개 기관은 성별이 아니라 자녀 순서에 따라 근속 인정을 달리하면서 법 개정으로 늘어난 6개월을 반영하지 않았다.

한국지질자원연구원은 경력평점요령에서 육아휴직의 근속 인정 기간을 첫째 자녀 1년, 둘째 자녀 2년, 셋째 이후 3년으로 나눠 놓았다. 근속에서 빠진 기간은 경력 점수에도 더해지지 않는다. 첫째 아이를 키우며 법이 보장한 1년 6개월을 다 쓰면 6개월은 경력에서 사라진다.

한국에너지기술연구원도 취업규칙에서 육아휴직 최초 1년(셋째 이후 2년)까지만 근속기간에 넣고 있다. 에너지연은 지난 9월 취업규칙을 개정해 공포하면서도 추가 6개월 근속 산입은 반영하지 않았다.

한국원자력연구원은 경력평점 기준 등에서는 최대 1년 6개월을 근속기간으로 반영하고 있었지만 퇴직금지급규정에는 자녀당 최초 1년(셋째 이후는 전 기간)만 근속에 포함하는 조항이 남아 있었다.

의원실의 자료 요구 이후 4개 기관은 규정 정비에 나섰다. KIST는 남성 육아휴직자의 퇴직금 근속기간을 1년으로 제한한 단서 조항을 올해 12월 말까지 삭제하겠다고 밝혔다. 또 1년을 넘게 육아휴직을 쓴 기존 남성 직원에게 추가 근속기간을 인정하고 퇴직연금 기관부담금 소급분을 넣기로 했다.

지질자원연과 에너지연도 연내 규정을 고치고 대상자를 조사해 소급 적용하겠다는 계획을 내놨다. 원자력연은 추가 6개월 육아휴직을 쓴 직원 가운데 아직 퇴직자는 없다며 퇴직금지급규정을 즉시 개정하겠다고 밝혔다.

황 의원은 "아빠 육아휴직이 늘어나는 시대에 국가 연구기관이 '남성은 1년만'이라는 낡은 규정을 11년이나 유지해 온 것은 명백한 성차별"이라며 "법이 바뀐 지 1년 7개월이 넘도록 규정을 방치한 것도 연구자들의 권리를 기관 편의로 깎아온 것과 다름없다"고 말했다. 이어 "국가과학기술연구회는 23개 출연연의 근속·경력·보수 규정 전반을 전수 점검해 성별·자녀별 차별이 없도록 개선하고 불이익을 받은 직원들이 빠짐없이 소급 구제받도록 해야 한다"고 강조했다.