경기도 전세피해·예방지원센터, 전세사기 피해자 대상 구제 교육 진행

경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 전세피해 및 예방지원센터는 19일 안산문화재단 국제회의장에서 전세사기 피해자를 대상으로 ‘경·공매 및 배당 이해 교육’ 4차 설명회를 개최했다.

GH에 따르면 이날 설명회는 올해 기획한 피해자 지원 교육의 마지막 일정으로, 100여 명이 참석한 가운데 열렸다. 이를 포함해 총 4차례에 걸쳐 도내 전세사기 피해자 500여 명이 교육에 참여했다.

▲경기주택도시공사 전경 ⓒ경기주택도시공사

교육은 대한변협법률구조재단과 협력해 기초·심화 과정으로 진행됐으며, 경·공매 절차와 배당순위, 배당표 분석, 조세채권 안분, 우선매수권 활용법 등 보증금 회수에 필요한 실무 내용을 다뤘다.

강의 후에는 변호사 6명이 참여하는 1대1 맞춤형 개별상담을 통해 피해 상황별 대응 방안도 안내했다.

센터는 앞서 진행한 1·2차 교육에서 소송과 강제집행 등 초기 권리구제 절차를 안내했으며, 3·4차 교육에서는 경·공매와 배당을 통한 보증금 회수 방안을 집중적으로 다뤘다.

김용진 GH 사장은 “전세사기 피해자들이 복잡한 법률 절차를 홀로 감당해야 하는 어려움을 덜어드리고자 실질적인 도움이 되는 교육을 준비했다”며 “앞으로도 피해자들의 권리 구제를 위해 든든한 버팀목 역할을 다하겠다”고 말했다.