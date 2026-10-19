경기 광주시, 주민자치위원 350여명 약량강화 연수회 개최…소통·화합 다져

경기 광주시는 19일 오포스포츠파크에서 주민자치위원과 관계자 등 350여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 광주시 주민자치위원 역량 강화 연수회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 연수회는 읍면동 주민자치위원 간 소통과 교류를 활성화하고, 지역별 주민자치 운영 경험과 성과를 공유해 주민자치 역량을 높이기 위해 마련됐다.

▲‘2026년 광주시 주민자치위원 역량 강화 연수회’ 행사 현장 ⓒ경기광주시

행사는 초월읍과 곤지암읍 주민자치센터 동아리의 식전 공연을 시작으로 개회식과 유공자 표창, 협동 프로그램, 장기자랑 및 오락 활동 등으로 진행됐다. 개회식에서는 지역사회 발전과 주민자치 활성화에 기여한 주민자치위원 등에게 표창장을 수여하며 그동안의 노고를 격려했다.

특히 이날 광주시 주민자치협의회는 용인 반도체 산업단지 통합 용수 공급사업과 관련해 지역 상생 대책 마련을 촉구하는 결의문을 낭독하고 손팻말을 활용한 행사를 진행해 눈길을 끌었다.

협의회는 국가 반도체 산업 육성의 필요성에는 공감하면서도, 광주시를 관통하는 용수관로 설치에 따른 지역사회의 부담을 고려해 실질적인 지원과 상생 방안이 마련돼야 한다는 입장을 밝혔다. 국가 산업 발전과 지역 주민의 권익이 조화를 이룰 수 있도록 구체적인 대책이 필요하다는 취지다.

참석자들은 이어 협동 프로그램과 장기자랑 등을 통해 서로 화합하는 시간을 가졌다. 또한 권역별 주민자치 운영 성과와 경험을 나누며 지역 특성에 맞는 주민자치 발전 방향을 함께 모색했다.

박호연 광주시 주민자치협의회장은 “지역사회 발전을 위해 헌신해 주시는 주민자치위원 여러분께 감사드린다”며 “이번 연수회가 서로의 경험을 나누고 소통과 화합을 통해 주민자치의 협력 기반을 더욱 굳건히 하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

박관열 시장은 “주민자치는 주민이 지역의 문제를 함께 고민하고 스스로 해결해 나가는 지방자치의 든든한 기반”이라며 “앞으로도 주민의 의견을 시정에 적극 반영하고 주민자치가 지역 곳곳에서 활발히 이뤄질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.