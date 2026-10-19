양평군, '깨끗한 경기 만들기' C그룹 최우수상 수상…다회용기 정책 성과

경기 양평군이 다회용기 사용 활성화와 생활폐기물 감축을 위한 자원순환 정책 성과를 인정받아 ‘2026년 깨끗한 경기 만들기 시군 우수사례 발표회’에서 C그룹 최우수상을 수상했다.

양평군은 지난 14일 경기도여성비전센터에서 열린 이번 발표회에서 C그룹 11개 시군 가운데 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.

▲‘2026년 깨끗한 경기 만들기 시군 우수사례 발표회’ 시상식 기념촬영 ⓒ양평군

이번 발표회는 생활폐기물 감축과 자원순환을 위한 시군별 우수 정책을 공유하고, 다른 지역으로 확산할 수 있는 시책을 발굴하기 위해 마련됐다. 경기도 31개 시군을 3개 그룹으로 나눠 전문가 평가 50%와 시군 교차 평가 50%를 합산해 그룹별 최우수 시군을 선정했다. A그룹에서는 화성시, B그룹에서는 군포시가 각각 최우수상을 받았다.

양평군은 이번 발표에서 ‘사용’을 넘어 ‘순환’으로, 양평의 다회용기 혁명을 주제로 다회용기 사용 확대와 생활폐기물 감축을 위한 정책 추진 성과를 소개했다. 특히 사용한 다회용기를 회수·세척한 뒤 다시 사용하는 순환 체계를 구축해 일회용품 감축을 넘어 자원순환 구조를 마련했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이와 함께 공공기관과 지역 행사, 일상생활 등 다양한 분야에서 추진한 자원순환 시책도 발표했다. 주요 사례로는 폐현수막을 재활용한 유리병 전용 마대 설치, 담배꽁초 수거함 설치, 플라스틱 병뚜껑 새활용 프로젝트, ‘스마트양평톡톡’ 대형폐기물 배출 신고 시스템 등이 소개됐다.

군은 이 같은 정책을 통해 생활 속 폐기물 발생을 줄이고 자원의 재사용과 재활용을 확대하는 한편, 다른 시군에서도 활용할 수 있는 자원순환 모델을 제시했다.

전진선 군수는 “이번 수상은 생활 속 일회용품 사용을 줄이고 다회용기의 재사용과 순환을 실천하기 위해 노력해 온 양평군의 정책이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 군민과 함께 일상에서 실천할 수 있는 자원순환 정책을 확대해 깨끗하고 지속 가능한 환경수도 양평을 만들어 나가겠다”고 말했다.