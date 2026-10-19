안양시, 산업안전보건 우수기업 2곳 선정…안전한 일터 조성 지원

경기 안양시가 산업재해 예방과 안전한 근로환경 조성에 앞장선 지역 기업 2곳을 산업안전보건 우수기업으로 선정, 안전한 일터 만들기를 위한 지원에 나섰다.

안양시는 19일 산업재해 예방 활동에 적극적으로 협조하고 근로자의 안전을 위해 노력한 ㈜금성과 ㈜엘이디오션을 ‘산업안전보건 우수기업’으로 선정해 인증서를 수여했다고 밝혔다.

▲‘산업안전보건 우수기업’ 인증서 수여식 후 기념촬영 ⓒ안양시

이날 오후 시청 본관 3층 접견실에서 열린 수여식에는 우분희 ㈜금성 부사장과 김정수 ㈜엘이디오션 대표가 참석해 인증서를 받았다.

이번 선정은 산업재해 예방 문화를 확산하고 기업의 자율적인 안전관리 활동을 장려하기 위해 마련됐다. 시는 지난해부터 어려운 여건 속에서도 근로자의 안전을 위해 노력하는 기업을 산업안전보건 우수기업으로 지정하고 있다.

선정 대상은 상대적으로 안전관리 역량이 부족할 수 있는 관내 상시근로자 50인 미만 기업이다. 시는 산업재해 발생 현황과 안전보건 조치 능력 등을 종합적으로 평가해 우수기업을 선정하며, 인증 기간은 2년이다.

선정 기업에는 중소기업 육성자금 융자 이자차액 보전 우대와 시 기업지원 시책사업 참여 시 가점 부여 등 다양한 인센티브가 제공된다. 이를 통해 기업의 안전관리 역량을 높이고 산업재해 예방을 위한 자발적인 참여를 확대한다는 계획이다.

최대호 시장은 “중소기업은 인력이나 비용 등 여건상 안전관리에 어려움이 많음에도 산업재해 예방을 위해 적극 노력해 주셔서 감사드린다”며 “안양시도 기업 현장의 목소리에 귀를 기울이고 안전한 일터를 만드는 데 함께 노력할 것”이라고 말했다.