이상일 용인시장 "반도체고 내년 3월 개교 전 공사 완성도 높여야"

이상일 용인특례시장이 내년 3월 개교 예정인 용인반도체고등학교의 공사 완성도를 높이고, 적극 행정을 펼친 공무원에 대한 평가를 강화할 것을 주문했다.

19일 용인시에 따르면 이 시장은 이날 시청 영상회의실에서 열린 간부공무원회의에서 “내년 3월 개교하는 용인반도체고등학교의 건립 공사를 철저히 진행해 향후 건물에 부실한 점이 나오지 않도록 최선을 다해달라”고 당부했다.

▲이상일 용인시장이 간부공무원회의를 주재하고 있다. ⓒ용인특례시

이 시장은 “반도체산업이 각광을 받고 있는 시기에 수도권에서 유일한 반도체 고등학교가 내년 용인에서 문을 여는 만큼 개교 땐 엄청난 관심이 몰릴 것”이라며 “개교 이후 건물에 부실한 점이 나타나 보수하는 일이 없도록 사전에 철저히 환경정비를 하고 공사의 완성도를 높이도록 각별히 챙겨주기 바란다”고 강조했다.

용인반도체고등학교는 처인구 남사읍 남곡분교장 폐교 부지에 24학급 규모로 조성되며, 올해 12월 완공을 목표로 현재 골조와 외부 마감공사가 진행 중이다. 내년 3월 반도체 특성화고등학교로 개교한 뒤 2028년부터 마이스터고로 전환될 예정이다. 2027학년도 신입생 입학전형 원서 접수는 다음 달 3일부터 5일까지 진행된다.

이 시장은 공직사회에 적극 행정 문화를 확산하기 위한 인사평가 개선도 지시했다. 행정 서비스의 질을 높이기 위해 창의적이고 적극적인 자세로 업무를 수행한 공무원들의 실적을 올해 하반기 근무성적 평정에 반영해 사기를 높이겠다는 취지다.

이 시장은 “적극 행정으로 맡은 업무를 창조적으로 수행한 직원의 공적을 높이 평가해 격려하는 것이 근무성적평정을 시행하는 목적”이라며 “직원들의 의견 수렴도 거치고 더 많은 직원이 참신한 아이디어를 낼 수 있도록 평가 제도를 체계적으로 운영해 시민들이 체감할 수 있는 행정 서비스를 펴도록 노력해달라”고 말했다.

부서별 주요 사업의 신속한 추진과 부서 간 협업도 강조했다. 이 시장은 “시정 발전을 위해 마련한 각 부서별 로드맵이 조속히 실현되도록 행정절차를 가능한 한 서둘러달라”며 “부서 간 칸막이 문제를 해소하기 위해 평소에 지속적으로 협업하면서 경계를 허무는 노력도 이어가기 바란다”고 당부했다.

이날 회의에서는 가을철 산불 집중 대응 강화책 마련과 기흥저수지 횡단보도교 주민공람 추진, 불필요한 업무를 줄이기 위한 ‘업무 일몰제’ 추진 등 부서별 주요 현안도 함께 논의됐다.