경기도, 소방차량 예산 22억3000만원 추가 편성…"소방장비 보강 지속"

경기도가 소방안전교부세 감소에 대응해 자체 예산 22억3000만원을 추가 편성하고 소방차량 구매를 추진했다고 19일 밝혔다.

도에 따르면 행정안전부가 올해 소방안전교부세를 352억원으로 확정하면서 당초 예상액인 409억원보다 57억원 줄었다. 이에 따라 도는 소방차량 구입비 예산 48억8000만원을 감액해야 했으나, 경기도소방재난본부의 건의를 반영해 제2회 추가경정예산에 자체 예산 22억3000만원을 추가 편성했다. 최종 감액 규모는 26억5000만원이다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

추가 편성한 예산으로는 굴절차 2대와 현장지휘차 3대 등 5대를 구입했으며, 물탱크차 등 14대도 추가로 구입할 계획이다. 이에 따라 총 19대의 소방차량 구매가 추진되고 있다.

도는 이와 관련해 소방차량 구입 예산 26억5000만원이 삭감돼 소방차량 25대를 구매할 수 없게 됐다는 일부 주장에 대해 사실관계를 왜곡한 것이라며 유감을 표했다.

도 관계자는 "소방안전교부세 감소로 예산 감액이 불가피한 상황에서도 자체 재원을 투입해 소방차량 구매를 추진했다"며, "소방관들의 현장 대응 역량을 높이기 위한 지원을 지속하겠다"고 전했다.