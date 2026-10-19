강원도의회, 미래 교통기술 보고 동해북부선 현장 챙겼다

강원특별자치도의회 복지건설위원회(위원장 반태연)는 19일 강릉시 일원에서 2026 강릉 ITS 세계총회에 참석하고 강릉~제진 동해북부선 철도건설사업 현장을 찾아 주요 사업 추진 상황을 점검했다.

복지건설위원회는 먼저 2026 강릉 ITS 세계총회에 참석한 뒤 전시장을 둘러보며 지능형교통체계(ITS) 관련 기술과 산업 동향을 살폈다.

▲강원특별자치도의회 복지건설위원회 현장 방문. ⓒ강원특별자치도의회

첨단 교통기술의 발전 방향, 교통정보 관리, 도로 안전 및 교통 효율성 향상을 위한 기술 활용 사례 등을 확인했다.

이어 강릉~제진 동해북부선 철도건설사업 현장을 찾아 제2공구 추진현황에 대한 보고를 받고 강릉시 사천면 일원에 위치한 터널 공사 현장을 시찰했다.

▲강원특별자치도의회 복지건설위원회 현장 방문. ⓒ강원특별자치도의회

복지건설위원회는 사업 추진 상황과 공사 현장을 직접 확인하고 공사가 차질 없이 추진될 수 있도록 진행 상황과 향후 계획 등을 점검했다.

▲강원특별자치도의회 복지건설위원회 현장 방문. ⓒ강원특별자치도의회

반태연 강원특별자치도의회 복지건설위원장은 "2026 강릉 ITS 세계총회를 통해 첨단 교통기술의 발전 방향과 미래 교통산업의 흐름을 살펴볼 수 있었고 강릉~제진 철도건설사업 현장에서는 공사 추진 상황과 현장 여건을 직접 확인할 수 있었다"고 말했다.

이어 "첨단 교통기술의 발전과 지역 교통 기반시설 확충은 도민의 이동 편의와 지역발전에 중요한 과제인 만큼 앞으로도 관련 정책과 주요 사업을 세심하게 살피고 도민이 체감할 수 있는 교통환경 조성을 위해 의회 차원의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.