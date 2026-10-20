원주시립합창단, 22일 '신예지휘자 데뷔콘서트'

원주시립합창단이 차세대 지휘자들과 함께 특별한 하모니를 선보인다.
원주시립합창단은 오는 22일 오후 7시 30분 치악예술관에서 제64회 기획공연 '신예지휘자 데뷔콘서트'를 연다.
이번 공연은 문화예술 활성화를 도모하고 유능한 젊은 지휘자들에게 전문 합창단 지휘 기회를 제공하고자 마련했다.
전국 공개모집으로 선발한 권현주·이준영 객원지휘자가 무대에 올라 차세대 합창 지휘자로서 역량을 펼친다.
무대는 총 4부로 구성한다.
1부에서는 브람스의 '집시의 노래(Zigeunerlieder)' 11곡을 연주한다.
2부에서는 '옛노래'·'노을'·'옹헤야' 등 한국 합창곡으로 다채로운 무대를 꾸민다.
3부에서는 '내일(Morgen)'·'헌정(Zueignung)'·'송어(Die Forelle)' 등을 들려준다.
마지막 4부에서는 '가을밤'·'엄마야 누나야'·'동무 생각' 등 친숙한 한국 가곡으로 대미를 장식한다.
신예지휘자들의 개성 있는 음악적 해석과 원주시립합창단의 조화로운 하모니가 어우러져 시민들에게 색다른 감동을 안겨줄 것으로 보인다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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