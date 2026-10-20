박수근미술관서 펼쳐지는 10인 10색 무대…'예술가의 창' 21일 개막

양구군립박수근미술관이 지역 작가들의 다채로운 작품 세계를 선보이는 기획전을 마련했다.

양구군립박수근미술관은 지난 17일부터 2027년 1월 17일까지 현대미술관과 박수근파빌리온에서 미석예술인촌 기획전시 '예술가의 창(窓)전(展)'을 연다.

▲'예술가의 창(窓)전(展)'. ⓒ양구군

개막행사는 오는 21일 오후 2시에 열린다.

김덕호, 김월순, 김형곤, 노영신, 박무숙, 박미진, 박병일, 박인숙, 박진흥, 이인화 등 미석예술인촌 작가 10명이 참여한다.

이번 전시는 '창'을 주제로 예술가들이 바라보는 세상과 내면의 생각을 각자 작품으로 풀어낸 자리다.

서로 다른 시선과 표현방식을 통해 작가별 창작세계를 살펴보고 미석예술인촌에서 이어지고 있는 다양한 예술 활동을 소개한다.

현대미술관에서는 '창'을 내면과 외부 세계를 연결하는 통로로 바라본 작품을 전시한다.

박인숙 작가는 '영감의 창', 노영신·박무숙·김월순 작가는 '소통의 창', 박진흥·김형곤 작가는 '창조의 통로'를 주제로 시선과 감정을 담았다.

박수근파빌리온에서는 보다 감각적이고 철학적인 시선으로 '창'을 해석한 작품을 선보인다.

박병일·박미진·이인화·김덕호 작가는 각기 다른 표현방식으로 자신만의 예술세계를 공개한다.

이번 전시는 박수근미술관이 이어온 예술적 유산과 미석예술인촌 작가들의 현재 창작활동을 함께 보여주고 지역 예술인의 작품세계를 알린다는 점에서 의미를 가진다.

매주 월요일은 휴관한다.

장양희 박수근미술관장은 "이번 전시는 미석예술인촌 작가들이 각자 시선으로 바라본 세계와 창작세계를 한자리에서 만나볼 수 있는 기회"라며 "관람객들이 다양한 작품을 통해 예술가의 생각과 감성을 공유하고 지역 문화예술의 매력을 새롭게 발견하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.