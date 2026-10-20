"멀리서도 마음은 고향에" 재안산태백시민회, 고향사랑기부금 전달

안산지역 출향시민들이 고향 태백의 발전을 응원하며 따뜻한 마음을 모았다.

태백시(시장 이상호)는 지난 17일 장성체육관에서 열린 '2026년 출향시민 체육대회'에서 재안산태백시민회(회장 권기범)가 고향사랑기부금을 기탁했다고 밝혔다.

▲ 고향사랑기부금을 기탁. ⓒ태백시

이번 기탁은 고향 태백의 발전을 응원하고 지역사회에 힘을 보태고자 마련했다.

출향시민들의 변함없는 고향 사랑을 전했다는 점에서 의미를 더했다.

이날 체육대회는 출향시민과 내빈 등이 참석한 가운데 명랑운동회, 초대가수 공연 등 다채로운 프로그램으로 진행했다.

고향사랑기부금 전달식도 함께 열려 고향을 향한 애정을 나누는 뜻깊은 자리가 됐다.

이준호 태백시 부시장은 "고향 태백을 잊지 않고 지역 발전을 위해 따뜻한 마음을 전해준 재안산태백시민회에 진심으로 감사드린다"며 "소중한 기부금이 태백의 발전과 시민 행복을 위해 뜻깊게 쓰이도록 노력하겠다"고 말했다.

권기범 재안산태백시민회장은 "고향 태백의 발전을 응원하는 마음을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 고향에 대한 관심과 애정을 이어가며 태백의 발전에 힘을 보태겠다"고 강조했다.