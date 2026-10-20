바람이 품은 은빛 물결…정선 민둥산, 돌리네와 만난 황홀한 가을

전국적인 가을 산행 명소로 꼽히는 정선 민둥산의 안전관리 실태를 확인하기 위해 정선군이 현장 점검에 나섰다.

정선군은 최승준 정선군수가 은빛 억새와 독특한 지형인 돌리네로 큰 인기를 얻고 있는 민둥산을 찾아 등산로와 관광객 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.

▲정선 민둥산의 안전관리 실태 현장 점검. ⓒ정선군

이날 현장점검에는 최승준 정선군수를 비롯해 백춘종 산림과장, 박익균 남면장, 관계 공무원 등 10명이 참석해 주요 등산로와 안전관리 상태를 살폈다.

해발 1,119m 정상부까지 약 66만㎡에 걸쳐 광활한 억새 군락이 펼쳐지는 민둥산은 대한민국을 대표하는 가을 산행 명소다.

햇빛과 바람에 따라 은빛과 금빛으로 물드는 억새 물결과 정상부 돌리네 지형이 어우러져 이색적인 풍경을 연출한다.

최근에는 사회관계망서비스를 통해 돌리네가 대표 사진 명소로 급부상하면서 연예인, 유튜버, 인플루언서 등의 방문이 이어지고 있다.

이에 힘입어 민둥산은 매년 30만 명이 넘는 관광객이 방문하는 정선군 대표 관광지로 자리매김했다.

▲정선 민둥산의 안전관리 실태 현장 점검. ⓒ정선군

현재 민둥산 일원에서는 제31회 민둥산은빛억새축제가 열리고 있다.

축제는 오는 11월 8일까지 계속된다.

관광객이 몰리면서 정선아리랑열차도 매회 만석을 기록하는 등 높은 관심이 이어지고 있다.

정선군은 관광객들이 안전하게 산행을 즐길 수 있도록 등산로 야자매트와 안전 난간 등 주요 시설물을 선제적으로 정비했다.

이번 점검에서도 등산로 이용 여건과 주요 구간 안전시설 상태를 확인하고 안전사고 예방을 위한 정비 사항을 점검했다.

또 억새 군락을 건강하게 유지하고자 매년 억새 베기와 참억새 식재 작업을 진행해 아름다운 가을 경관을 지속해서 보전하고 있다.

최승준 정선군수는 "민둥산은 광활한 억새 군락과 돌리네가 어우러져 전국에서도 손꼽히는 아름다운 풍경을 선사하는 정선군의 대표 관광자원"이라며 "많은 관광객이 찾는 시기인 만큼 등산로와 안전시설을 세심하게 점검하고 억새 군락 관리에도 힘써 누구나 안전하게 민둥산의 가을을 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.