기획→상품 개발→홍보·마케팅 …강원도, 주민 주도 관광산업 키운다

지역 주민이 관광자원을 활용해 사업을 직접 기획하고 운영하는 능력을 기르는 자리가 마련됐다.

강원특별자치도와 강원관광재단은 지난 9월 3일부터 10월 15일까지 춘천·태백·영월 일원에서 '2026 강원 관광두레 PD·주민사업체 역량 강화 교육'을 진행했다고 밝혔다.

▲2026 강원 관광두레 PD·주민사업체 역량 강화 교육. ⓒ강원관광재단

이번 교육은 지역 주민이 고유한 관광자원으로 관광사업을 기획·운영하도록 관광두레 사업 이해와 역량을 높이고자 마련했다.

교육에는 춘천·횡성·화천·고성 지역 PD 4명과 주민사업체 12개소가 참여해 전원 수료했다.

총 5회에 걸쳐 진행한 교육에서는 지역 관광자원 활용, 주민사업체 사업모델 설계, 관광 콘텐츠 및 상품 개발, AI 활용 홍보 콘텐츠 제작, SNS·디지털 마케팅, 사업계획 피칭 및 설득 스킬 등 실무 중심 과정을 다뤘다.

태백시와 영월군의 주민사업체를 직접 찾아가 실제 운영 사례를 살피고 현장 경험을 공유하는 시간도 가졌다.

참여자들은 교육과 현장견학을 바탕으로 사업계획을 구체화하고 향후 추진 방향을 점검했다.

이번 교육으로 지역 관광자원을 활용한 사업 기획부터 상품 개발, 홍보·마케팅까지 전반적인 역량을 강화하며 주민 주도 관광의 지속 성장 기반을 다졌다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 교육을 통해 지역 관광자원을 사업으로 발전시킬 수 있는 주민들의 가능성을 확인했다"며 "앞으로도 현장에서 활동할 관광 인재를 발굴하고 주민이 주도하는 관광사업이 지속해서 성장하도록 교육과 지원을 이어가겠다"고 말했다.