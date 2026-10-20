역삼동 빌딩 2곳 연달아 화재…19명 중경상, 1명 한때 심정지

서울 강남구 역삼동 소재 빌딩 두 곳에서 연달아 화재가 발생해 19명이 중경상을 입었다. 방화범으로 의심되는 70대 남성 A씨는 도주 중 서울지하철 1호선 동묘앞역 인근에서 경찰에 붙잡혔다.

20일 소방 당국에 따르면, 이날 오전 11시 54분쯤 역삼동 신명빌딩 3층에서 불이 나 1명이 심정지 상태로 발견됐고 10명이 다쳤다.

심정지 환자는 병원에 이송돼 현재 호흡이 돌아왔다. 나머지 부상자도 인근 병원에 이송돼 치료받고 있다. 나머지 건물에 있던 60여 명은 자력으로 대피했다.

200미터가량 떨어진 한양빌딩 4층에서도 낮 12시 1분쯤 불이 나 8명이 다쳤다. 그 중 3명은 연기 흡입으로 인한 심한 호흡곤란, 피부 열상 등 중상을 입었다. 나머지 5명은 경상을 입은 것으로 확인됐다.

119에는 "누가 불을 질렀다"는 신고가 접수된 것으로 알려졌다. 소방당국은 인력 115명과 장비 56대를 동원해 화재 진압에 나섰고, 한양빌딩 화재는 낮 12시 35분쯤, 신명빌딩 화재는 오후 2시 20분쯤 완전히 꺼졌다.

소방 관계자는 이날 브리핑에서 "현재까지 두 화재는 연관성이 없는 것으로 확인됐지만, 최종 화재 조사 결과는 경찰에서 조사한 뒤 발표할 예정"이라며 "건물 내부에서 화재가 발생한 것으로 확인했다"고 밝혔다.

경찰은 정확한 화재 원인과 건물 내 스프링클러 작동 여부 등을 확인할 예정이다.