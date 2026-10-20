"지역 거점병원 역할 다해달라"…권오선 삼척의료원장 연임

강원특별자치도가 경영 적자를 개선하고 신축 이전을 안정적으로 이끈 권오선 삼척의료원장의 연임을 확정했다.

강원특별자치도는 20일 도청 통상상담실에서 권오선 삼척의료원장에 대한 임명장 수여식을 열었다.

▲권오선 삼척의료원장 임명장 수여식. ⓒ강원특별자치도

권오선 삼척의료원장은 지난 7일 삼척의료원 임원추천위원회의 추천을 거쳐 우상호 강원특별자치도지사의 최종 승인을 받아 임명됐다.

임기는 2026년 10월 18일부터 2029년 10월 17일까지 3년이다.

권 원장은 춘천고등학교와 고려대학교 의학과를 졸업한 뒤 이비인후과 전문의 면허를 취득했다.

이후 춘천 권이비인후과 원장, 춘천시의사회장, 강원도 의사회장 등을 지냈다.

지난 2023년 10월 삼척의료원장에 임명된 권 원장은 재임 기간 경영 적자를 개선하고 올해 4월 진료 공백 없이 의료원 이전을 추진하는 등 성과를 인정받아 연임에 성공했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "삼척의료원은 올해 신축하여 지역주민들의 의료수혜 기대치가 높은 만큼 당초 계획대로 250병상을 운영할 수 있는 의료역량을 신속히 갖추어 지역거점의료기관으로 역할을 다해 달라"고 당부했다.