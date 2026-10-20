강원도의원 의정비 7189만 원 잠정안…도민 의견 수렴한다

강원특별자치도의회 의원 의정비 지급기준을 결정하기 위한 도민 의견 수렴의 장이 열린다.
강원특별자치도는 도의원 의정비 지급기준 결정을 위한 주민공청회를 21일 오후 3시 강원도립대학교 글로벌홀에서 개최한다고 밝혔다.
이번 공청회는 강원특별자치도의회의원 의정비심의위원회가 지난 9월 22일 잠정 결정한 의정비 지급기준에 대해 도민들의 다양한 의견을 수렴하고자 마련했다.
심의위원회가 잠정 결정한 2027년도 의정비는 연 7,189만 원이다.
의정활동비는 현행과 동일한 연 2,400만 원을 유지하고 월정수당은 전년 대비 20% 인상한 연 4,789만 원으로 설정했다.
공청회는 의정비 잠정 결정 내용 설명을 시작으로 찬성·반대 측 발표자 각 2명의 의견 발표, 발표자 간 질의응답, 방청객 의견 청취 순으로 진행한다.
공청회에 참석한 도민들은 방청객 의견 제시 시간을 통해 의정비 잠정 결정안에 대한 의견을 자유롭게 제시할 수 있다.
심의위원회는 공청회에서 제시된 의견과 사전에 접수된 주민 의견을 종합적으로 검토해 향후 제2차 회의에서 2027년부터 2030년까지 적용할 의정비 지급기준을 최종 결정할 계획이다.
강원특별자치도 관계자는 "이번 공청회가 다양한 주민 의견을 수렴하는 자리가 될 수 있도록 도민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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