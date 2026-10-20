화려한 미용예술의 향연…동해서 강원도지사배 미용경연대회

강원 미용인들이 한자리에 모여 기술과 창의적 감각을 겨루는 축제의 장이 열렸다.

대한미용사회 강원특별자치도지회는 20일 동해체육관에서 '제19회 강원특별자치도지사배 미용예술경연대회'를 열었다.

▲제19회 강원특별자치도지사배 미용예술경연대회. ⓒ강원특별자치도

이번 대회에는 우상호 강원특별자치도지사, 박길선 강원특별자치도의회 의장, 이정학 동해시장 등 내빈과 미용업계 관계자, 대회 참가자, 주민 등 400여 명이 참석했다.

대회는 기능·커트·스타일링·메이크업 등 총 10개 종목에서 일반부와 학생부로 나눠 치러졌다.

참가자들은 그동안 갈고닦은 기술과 감각을 바탕으로 기량을 겨루며 미용예술 분야의 전문성을 선보였다.

▲제19회 강원특별자치도지사배 미용예술경연대회. ⓒ강원특별자치도

미용예술경연과 함께 헤어쇼와 미용 관련 기자재 전시 등 다채로운 부대행사도 열렸다.

이를 통해 미용인 간 기술과 정보를 공유하고 지역 미용산업의 발전 가능성을 모색했다.

올해 대회에서는 일반부 이미향 참가자와 학생부 김태민 참가자가 각각 대상을 받았다.

▲제19회 강원특별자치도지사배 미용예술경연대회. ⓒ강원특별자치도

종목별로는 일반부 7명과 학생부 10명이 최우수상을 차지했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "이번 대회가 미용인들이 서로의 기술과 경험을 나누고 미용예술의 새로운 가능성을 발견하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "앞으로도 미용인들이 전문성을 높이고 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"고 강조했다.