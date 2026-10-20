강원도교육청, 교권보호 체계 대폭 강화…전문가 100명 배치

강원특별자치도교육청이 학교 현장의 교육활동 침해 사안에 대응하고자 교권보호 현장 지원 체계를 대폭 강화한다.

강원특별자치도교육청은 교육감 직속 교권보호지원단의 현장 지원 체계를 강화하고 동행지원관 100명을 위촉한다.

▲7월부터 10월까지 현황. ⓒ강원특별자치도교육청

교권보호지원단은 강삼영 교육감 취임 직후 1호 결재로 추진한 정책이다.

지난 7월부터 10월까지 교권보호지원단에 접수된 교육활동 보호 및 민원 관련 지원 요청은 총 170건이다.

주요 지원 사례는 상해·폭행·협박·명예훼손·모욕·부당 간섭·지속적 민원으로 인한 교원의 피해 호소다.

교권보호지원단은 학교를 직접 찾아 피해 교원과 학교 관리자를 면담했다.

이어 법률 자문·상담기관 연계·치료비 지원·가해 관련자 면담을 진행했다.

강원특별자치도교육청은 현장 교원의 요청을 반영해 동행지원관 100여 명을 모집·운영한다.

동행지원관은 교육활동 침해 사안이 발생한 학교와 교원을 찾아가 갈등을 조정하고 피해 교원의 회복을 돕는다.

교원, 법률, 상담, 행정, 의료 등 분야별 전문가를 모집해 춘천·원주·강릉 3개 권역에 배치한다.

동행지원관 모집 안내는 26일 발표한다.

위촉 기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다.

강삼영 강원특별자치도교육감은 "교권보호지원단은 학교 현장에서 교권침해 사안과 각종 민원으로 어려움을 겪는 선생님이 홀로 감당하지 않도록 강원특별자치도교육청 차원의 위기 대응 체제를 갖추어 지원하는 보호망"이라며 "강원형 교육활동보호 모델인 동행지원관 모집에도 많은 관심을 당부한다"고 말했다.

교권보호지원단은 장학관, 장학사, 변호사, 상담사, 갈등조정가 등으로 구성된 현장 신속 대응팀이다.

현재 강원특별자치도교육청 산하 2팀 체제로 운영 중이다.