송호대, 26일 5개국 유학생과 함께하는 가을 문화 축제

송호대학교가 5개국 외국인 유학생과 전교생이 함께 어우러지는 다문화 화합의 장을 연다.

송호대학교는 26일 교내에서 베트남, 네팔, 방글라데시, 우즈베키스탄, 한국 등 5개국 외국인 유학생과 전교생이 함께하는 '2026 송호대학교 가을 외국인 유학생 전통문화축제 및 나눔 바자회'를 개최한다.

▲2026 송호대학교 가을 외국인 유학생 전통문화축제 및 나눔 바자회. ⓒ송호대학교

국제교육원이 주관하고 앵커사업단이 지원하는 이번 행사는 서로 다른 문화적 배경을 가진 유학생과 재학생이 교류하며 다문화 이해와 공감대를 넓히고자 마련했다.

오전에는 카페 앞마당에서 전통의상 체험, 포토존 사진 촬영, 나눔 바자회, 푸드트럭 한국음식 체험 등을 진행한다.

오후에는 도약관 3층 교회에서 각국 전통 문화 공연과 장기자랑이 펼쳐진다.

연기과 재학생들은 한국 궁중복장을 입고 의상 체험과 런웨이를 선보이며 찬조 출연한다.

나눔 바자회에서는 교직원과 학생들이 기부한 의류, 가전, 그릇 등을 판매한다.

한국을 처음 찾은 외국인 유학생들의 생활과 복지를 지원하기 위한 행사로 수익금은 전액 겨울 붕어빵 축제에 사용한다.

교직원들도 전통복장 체험과 물품 기부에 동참한다.

참여자 전원에게는 체험 쿠폰을 증정한다.

이경중 송호대학교 총장은 "서로 다른 문화를 가진 유학생들과 전교생이 함께 어우러지는 이번 축제가 다양성을 존중하고 화합하는 캠퍼스 문화를 만드는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

송호대학교 국제교육원은 유학생 모집·입학 상담부터 체류 자격 관리, 생활 복지 지원, 민원 상담까지 아우르는 원스톱 지원체계를 운영하고 있다.