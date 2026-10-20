전남광주 21일 비 최대 30㎜…찬 바람에 기온도 '뚝'

▲20일 한 시민이 우산을 쓰고 광주광역시교육청을 지나가고 있다. 2026.5.20 ⓒ프레시안(김보현)

전남광주 지역에 가을비가 이어지면서 낮 기온도 크게 낮아질 전망이다.

20일 기상청에 따르면 오는 21일 전남광주에 5~30㎜의 비가 예보됐다.

비와 더불어 21일 새벽을 기점으로 여수, 영암, 함평, 목포, 진도, 영광 등에 강풍 예비특보가 내려지고, 바람이 순간풍속 55㎞/h 안팎으로 강한 바람이 불 예정이다.

낮부터 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 낮아지고, 강한 바람이 불면서 체감온도도 낮아져 더욱 쌀쌀할 전망이다.

21일 전남광주 지역 아침최저기온은 13~16℃, 낮최고기온은 18~21℃로 예보됐다.

주요지역 아침 최저기온으로는 ▲장성 13도 ▲담양 13도 ▲화순 13도 ▲광주 14도 ▲신안 15도 등이다.

낮 최고기온은 ▲화순 18도 ▲담양 18도 ▲영광 18도 ▲무안 18도 ▲광주 19도 등으로 예보됐다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.