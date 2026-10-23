영덕군, 국립 교정시설 유치 군민 여론 확인 ‘80.8% 찬성’

▲영덕군청 전경ⓒ영덕군청 제공

경북 영덕군이 추진 중인 국립 교정시설 유치와 관련해 군민 여론조사에서 80.8%가 찬성한 것으로 나타났다.

이번 결과는 지방소멸 위기에 대응하고 지역의 지속 가능한 발전 기반을 마련하기 위한 국가시설 유치에 군민들의 높은 관심과 기대가 반영된 것으로 풀이된다.

영덕군이 진행한 이번 여론조사 결과는 유치에 대해 ‘매우 찬성’ 61.3%, ‘찬성하는 편’ 19.5%로 전체 응답자의 80.8%가 찬성하는 것으로 나타났다.

반면 ‘반대하는 편’은 6.7%, ‘매우 반대’는 12.5%로 반대 의견은 19.2%였다.

이번 조사는 영덕군에 거주하는 만 18세 이상 유권자 931명을 대상으로 10월 20일부터 22일까지 3일간 ARS 전화조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.2%p이며, 성별·연령별·지역별 가중치를 적용했다.

특히 인구 감소와 지역 상권 침체라는 구조적 과제에 직면한 영덕군으로서는 국가 공공시설 유치를 통해 새로운 인구 유입 기반을 확보하고, 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 기회라는 점에서 의미가 있다.

영덕군은 교정시설 유치에 따른 기대효과뿐만 아니라, 객관적인 정보 제공과 지속적인 소통을 통해 군민의 이해와 공감대를 넓혀 나갈 방침이다.

또 후보지 주변 지역의 발전과 주민 상생을 위한 실질적인 지원 방안 검토뿐 아니라 주민들이 우려하는 안전 문제와 생활환경 변화 등도 충분히 반영하여 지역 간 균형발전이 될 수 있도록 노력할 계획이다.

조주홍 영덕군수는 “이번 여론조사 결과는 영덕의 미래와 지역 발전에 대한 군민들의 관심을 보여주는 의미 있는 결과”라며 “군민의 뜻을 무겁게 받아들이고, 기대되는 효과와 우려되는 부분을 모두 면밀히 검토해 지역에 실질적으로 도움이 되는 방향으로 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

이어 “교정시설 유치가 단순한 국가시설 하나를 유치하는 데 그치지 않고 인구 유입과 지역경제 활성화, 정주 여건 개선으로 이어질 수 있도록 군민과 함께 지혜를 모으겠다”고 강조했다.

영덕군은 앞으로도 법무부 공모 일정에 맞춰 관련 절차를 진행하는 한편, 군민과의 소통을 바탕으로 지역의 미래 발전에 도움이 되는 방향을 모색해 나갈 계획이다.