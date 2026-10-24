오세훈, 與에 "선출 권력이 3권 위에 있는양 착각"…정부 향해서는 "부동산 정책 전환" 요구

정치자금법 위반 혐의 항소심에서 무죄를 받아낸 오세훈 서울시장이 다음 총선 일정을 거론하면서 보수 야권 통합 의지를 밝혔다. 여권에는 사법권을 위협하지 말라는 경고성 메시지를 냈다.

오 시장은 24일 낮 국회 운동장에서 열린 '2026 사진기자 가족 체육대회'에 참석해 축사한 후 취재진 질문에 이 같은 입장을 전했다.

오 시장은 특히 부동산 문제 등을 예시로 현 정부 실정을 거론하면서 "(국민의힘이) 하나 된 힘으로 대안을 제시하는 정당이 돼야 한다"며 "이를 위해 생각이 조금 다르고 철학이 다른 분들의 마음도 모으는 데 최선의 노력을 하겠다"고 말했다.

오 시장 항소심 결과를 두고 여권은 물론, 국민의힘 내에서도 계파간 셈법이 다르다는 평가가 나오는 가운데 '통합'을 강조한 모습이다.

한편 오 시장은 이번 무죄 결과를 두고 더불어민주당 내 강경파와 조국혁신당 등에서 조희대 대법원장 탄핵 요구가 나오는 데 대해서는 해당 태도를 비판하면서 자제를 당부했다.

오 시장은 "선출 권력이 3권 위에 있는 것처럼 착각하는 발언들이 수시로 쏟아져나온다"며 "그런 발언은 헌법 어디에도 없는 그야말로 무도한 발언"이라고 직격했다.

그는 이어 "다수당임을 근거로 지나치게 권력을 휘두르는 행정권과 입법권이 자제할 것을 촉구한다"고 강조했다.

오 시장은 이재명 정부를 향해서는 어떤 메시지를 준비했느냐는 질문에는 부동산 시장을 강조했다.

그는 "매매가격이 오르는 것도 문제지만 전월세 가격이 오르는 '트리플 강세'"가 일어나고 있다면서 "실거주를 지나치게 강제하는 (현 정부) 정책의 전환"을 요구했다.