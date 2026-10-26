승패보다 우정…세계 축구 꿈나무 500명, 춘천에 모인다

세계 각국의 유소년 축구 꿈나무들이 춘천시에서 우정의 경기를 펼친다.

춘천시체육회는 28일부터 30일까지 사흘간 춘천시 에어돔과 송암보조경기장에서 2026 춘천 국제 유소년 친선 축구대회를 주최·주관해 연다.

▲2025 춘천 국제 유소년 친선 축구대회 개막식. ⓒ춘천시

이번 대회는 춘천시와 춘천시민축구단이 후원한다.

참가 규모는 총 32개 팀 500여 명이다.

중국, 몽골, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 4개국 8개 팀과 춘천시 4개 팀, 전국 관외 20개 팀이 출전한다.

작년 12개 팀에서 올해 32개 팀으로 규모를 대폭 확대했다.

국내외 유소년들이 축구로 소통하는 국제 친선대회로 자리를 잡았다.

대회는 28일 오전 9시 에어돔 개회식을 시작으로 사흘간 총 80경기를 진행한다.

12세 이하(U-12) 선수들이 참가하는 8인제로 운영하며 전·후반 각각 25분씩 경기를 치른다.

이번 대회는 승패와 순위 경쟁을 배제했다.

선수들의 경기 경험과 국제교류에 중점을 두고 참가 팀 전원에 기념메달을 수여한다.

도시 간 국제교류도 함께 추진한다.

중국 창저우시와 일본 호후시 대표단이 대회 기간 춘천시를 방문해 선수단을 격려하고 우호 협력 방안을 논의한다.

중국 창저우시 대표단은 27일부터 30일까지 춘천시를 방문한다.

27일 육동한 춘천시장과 면담을 진행하고 28일 개회식 참석과 자국 선수단 경기를 관람한다.

29일에는 춘천삼육초등학교와 창저우 룽진초등학교의 자매결연·교육교류 협약식을 연다.

이어 강원정보문화산업진흥원, 춘천바이오산업진흥원, 지역 기업을 방문해 교육·산업 분야까지 협력 범위를 넓힌다.

일본 호후시 교육위원회와 축구협회 관계자 대표단도 28일과 29일 현장을 찾아 유소년 스포츠 교류 가능성을 점검한다.

해외 선수단 120명은 27일부터 31일까지 5일간 춘천시에 머문다.

국내 관외 참가팀과 선수단 가족 방문이 이어지며 숙박·음식점 등 지역 상권 활성화에 기여할 예정이다.

육동한 춘천시장은 "축구라는 공통의 언어로 세계 각국 아이들이 춘천시에서 만나 우정을 나누는 뜻깊은 자리"라며 "이번 대회가 어린 선수들에게 소중한 경험이 되고 스포츠로 맺어진 인연이 도시 간 지속적인 교류와 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했다.