역대 최대 120개 부스…춘천서 29일 바이오·창업 통합 엑스포 개막

춘천에서 바이오산업과 창업의 현재와 미래를 한눈에 둘러볼 수 있는 대규모 통합 산업·창업 축제가 열린다.

춘천시는 오는 29일부터 11월 1일까지 나흘간 봄내체육관에서 2026 강원 바이오엑스포·제4회 춘천 창업엑스포·2026 지역창업 페스티벌 in 강원을 통합 개최한다.

▲2026 강원 바이오엑스포·제4회 춘천 창업엑스포·2026 지역창업 페스티벌 in 강원. ⓒ춘천시

춘천시·중소벤처기업부·강원특별자치도가 공동 주최하고 강원창조경제혁신센터·춘천바이오산업진흥원·강원대학교·한림대학교가 주관한다.

바이오와 창업 분야 주요 행사 3개를 하나로 묶은 만큼 기업 및 기관 홍보 부스는 120개로 역대 최대 규모다.

기업에는 해외 진출과 투자 유치 기회를 제공하고 예비 창업자에게는 사업화 발판을, 시민에게는 미래 산업 체험의 기회를 마련한다.

입장료는 무료다.

행사 첫 이틀인 29일과 30일에는 미국, 유럽, 아프리카, 중남미 등 19개국 62개 해외 구매기업이 참여하는 수출상담회가 열린다.

강원도 내 80개 기업이 해외시장 진출과 신규 거래처 발굴을 위한 1 대 1 상담을 진행한다.

투자기관과 창업기업을 연결하는 투자상담회와 함께 건강기능식품, 의약·체외진단, 화장품 등 기술을 선보이는 전시관도 함께 가동한다.

창업기업과 청년들을 위한 경진대회도 행사 기간 연속으로 이어진다.

29일 '창업 BuS IR'을 시작으로 30일에는 12개 팀이 참여하는 'Welcome to TIPS'를 진행한다.

31일에는 강원지역 청년 창업자들이 겨루는 강원창업경진대회와 투자교류회인 '강원 LIPS 커넥트 데이'가 열린다.

강원대학교·한림대학교 창업동아리 10개 팀이 참가하는 대학생 창업경진대회는 시민 투표를 거쳐 마지막 날 시상한다.

시민과 어린이를 위한 다채로운 체험·공연 프로그램도 마련한다.

31일에는 유명 유튜버 '다흑'과 'TV생물도감'의 강연이 열리며 11월 1일에는 마술사 김준표의 과학공연과 유튜버 '에그박사'의 공연이 펼쳐진다.

30일부터 11월 1일까지는 어린이 이동식 직업체험관 '키자니아 GO'를 운영해 과학수사대, 반려동물 돌봄센터 등 다양한 직업 체험을 제공한다.

주말 동안 유전자 모형 만들기, 피부 유형 진단, 가상현실 과학체험 등도 즐길 수 있다.

춘천시 관계자는 "이번 행사는 바이오와 창업 역량을 모아 기업의 성장 기회를 넓히고 시민과 성과를 공유하는 자리"라며 "수출과 투자, 창업 지원을 연계해 지역 산업의 경쟁력을 높이고 시민 누구나 즐기는 축제로 만들어 가겠다"고 말했다.