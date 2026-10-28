순창군, 쌍치면 299억 규모 재해위험개선지구 정비 착수…2029년 정비 완료

▲28일 열린 쌍치 재해위험개선지구 정비사업 착공식 ⓒ순창군

전북 순창군이 집중호우와 태풍으로 침수 피해가 반복된 쌍치면 일대에 하천과 배수시설을 정비한다.

순창군은 쌍치면 쌍계리와 금평리 일원을 대상으로 299억 원을 투입해 오는 2029년 5월 준공을 목표로 '쌍치 재해위험개선지구 정비사업'을 추진한다고 28일 밝혔다.

이와 관련해 군은 이날 쌍치체육관에서 최영일 순창군수, 오수환 순창군의회 의장, 장승필 전북도의원, 지역주민 등 150여 명이 참석한 가운데 착공식을 개최했다.

쌍치면 일대는 그동안 침수 피해가 반복됐던 지역으로 군은 쌍치지구를 재해위험개선지구로 지정하고 관련 행정절차를 거쳐 사업에 착수했다.

주요 사업은 만석천, 박시나무골천 등 소하천 2곳 1.89㎞, 우수관로 0.56㎞ 정비를 비롯해 분당 133㎥ 빗물을 배출하는 배수펌프장 설치, 1만6500㎥ 규모 우수저류조 조성 등이다.

군은 하천의 물 흐름을 개선하고 주거지역에 유입되는 빗물을 신속하게 배출하는 한편 집중호우 때 빗물을 우수저류조에 일시적으로 저장해 침수 피해를 줄일 계획이다.

최영일 순창군수는 "이번 사업은 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 중요한 사업"이라며 "철저한 안전관리와 품질관리를 통해 사업을 차질 없이 추진하고 주민들이 자연재해 걱정 없이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.