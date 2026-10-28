고재창 태백시의장 "황지자유시장 활성화, 지속 관심 기울일 것"

태백시의회는 28일 황지자유시장에서 시장 조합원 및 상인들과 좌담회를 열고 주요 현안과 활성화 방안을 논의했다.
이날 좌담회에는 고재창 태백시의회 의장을 비롯해 이경옥 태백시의회 부의장, 정연태·홍지영·남궁증·박영식·이석형 태백시의회 의원, 이준호 태백시 부시장이 참석했다.
참석자들은 전통시장 발전을 위한 소통의 시간을 가졌다.
고재창 태백시의회 의장은 "바쁘신 가운데 참석해 주신 황지자유시장 조합원과 상인 여러분께 감사드린다"며 "오늘 이 자리가 시장이 더욱 활기를 되찾는 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다"고 말했다.
이어 "좌담회에서 나온 다양한 의견과 건의사항을 앞으로의 의정활동에 적극 반영하겠다"며 "황지자유시장이 더욱 활기를 되찾을 수 있도록 지속해서 관심을 갖고 살피겠다"고 밝혔다.
태백시의회는 이번 좌담회에서 제시된 의견을 바탕으로 지역 상인들과 지속적으로 소통하고 지역경제 활성화와 전통시장 발전을 위한 의회 차원의 지원 방안을 마련하기로 했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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