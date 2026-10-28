고재창 태백시의장 "황지자유시장 활성화, 지속 관심 기울일 것"

태백시의회는 28일 황지자유시장에서 시장 조합원 및 상인들과 좌담회를 열고 주요 현안과 활성화 방안을 논의했다.

이날 좌담회에는 고재창 태백시의회 의장을 비롯해 이경옥 태백시의회 부의장, 정연태·홍지영·남궁증·박영식·이석형 태백시의회 의원, 이준호 태백시 부시장이 참석했다.

▲황지자유시장 좌담회. ⓒ배연호 기자

참석자들은 전통시장 발전을 위한 소통의 시간을 가졌다.

고재창 태백시의회 의장은 "바쁘신 가운데 참석해 주신 황지자유시장 조합원과 상인 여러분께 감사드린다"며 "오늘 이 자리가 시장이 더욱 활기를 되찾는 방안에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "좌담회에서 나온 다양한 의견과 건의사항을 앞으로의 의정활동에 적극 반영하겠다"며 "황지자유시장이 더욱 활기를 되찾을 수 있도록 지속해서 관심을 갖고 살피겠다"고 밝혔다.

태백시의회는 이번 좌담회에서 제시된 의견을 바탕으로 지역 상인들과 지속적으로 소통하고 지역경제 활성화와 전통시장 발전을 위한 의회 차원의 지원 방안을 마련하기로 했다.