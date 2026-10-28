100일 동안 무슨 일이?…강원도, 도지사 등판 온라인 토크쇼 오픈

강원특별자치도가 내부 공무원과 시군 소통에 이어 온라인으로 도민 소통을 확대하기로 했다.

강원도는 도지사가 도정을 직접 설명하는 온라인 토크쇼 '안녕하십니까, 강원도입니다'를 29일 오후 5시 도 공식 유튜브 채널(강원특별자치도 TV)을 통해 공개하기로 했다.

▲'안녕하십니까, 강원도입니다'. ⓒ강원특별자치도

'안녕하십니까, 강원도입니다'는 민선 9기 들어 처음 선보이는 정례형 온라인 도민 소통 콘텐츠다.

보도자료에 다 담지 못한 이야기를 쉽고 편하게 풀어낼 계획이다.

브리핑과 보도자료 중심의 기존 도정 홍보에서 벗어나 도지사가 직접 도정을 설명하고 도민 질문에 답하는 양방향 소통 방식을 채택했다.

첫 회 주제는 '강원 100일, 강원도가 한 일들이 궁금하다'로 정했다.

민선 9기 출범 100일 동안의 일상 이야기와 주요 정책 설명에 초점을 맞췄다.

먼저 국가도로 확충 사업을 담당하는 공무원이 직접 출연해 국가 정책 반영을 위한 출장 뒷이야기를 전달한다.

도민의 목소리를 가장 먼저 접하는 도 콜센터 상담사들도 초대손님으로 출연해 도민들의 실제 문의와 불편 사항 등 현장의 목소리를 전하기로 했다.

강원도는 이 콘텐츠를 일회성에 그치지 않고 도민 참여가 다음 회차로 이어지는 지속적인 소통 채널로 구축하기로 했다.

매회 다음 주제를 미리 안내하고 댓글을 통해 소통할 계획이다.

우상호 강원도지사는 온라인 소통 토크쇼와 더불어 강원도 내 18개 시·군을 순회하는 간담회를 내년부터 운영하기로 했다.

간담회를 통해 도정 철학과 주요 정책 방향을 지역 언론 및 시·군과 공유하고 현장 의견을 도정에 반영하는 쌍방향 소통을 확대할 방침이다.

김영호 강원도 대변인은 "회차가 거듭될수록 도민의 질문과 의견이 쌓여 도민과 도정을 함께 이야기하는 온라인 소통 창구로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.