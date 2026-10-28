춘천시, 전통시장·골목상권 활성화 공로 장관 표창 수상

춘천시가 전통시장과 상점가 활성화에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다.

육동한 춘천시장은 28일 춘천시청 접견실에서 2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 지방자치단체 부문 장관 표창을 전수받았다.

▲2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 지방자치단체 부문 장관 표창. ⓒ춘천시

서종필 강원지방중소벤처기업청장이 중소벤처기업부 장관을 대신해 표창을 전달했다.

강성한 소상공인시장진흥공단 강원지역본부장도 참석해 수상을 축하했다.

이번 포상은 전통시장과 상점가 활성화에 기여한 지방자치단체를 선정해 수여하는 상이다.

올해 전국 16개 지방자치단체가 수상기관에 이름을 올렸으며 이 가운데 춘천시를 포함한 14개 지방자치단체가 장관 표창을 받았다.

춘천시는 그동안 원도심 상권에 새로운 활력을 불어넣고 전통시장과 상점가의 경쟁력을 높이기 위해 상권 특성에 맞는 활성화 사업, 제도 개선, 시설환경 정비 등을 추진해 왔다.

먼저 원도심 상권 활성화 사업을 통해 스마트 상권 통합시스템을 구축하고 특화거리 조성과 상권 통합 축제를 추진했다.

개별 상권의 특색을 살리는 동시에 상권 간 연계를 강화해 원도심 전체의 경쟁력을 높이는 데 힘썼다.

상인과 시민의 이용 편의를 높이기 위한 환경 개선도 이어졌다.

은하수거리 공영주차장 조성을 비롯한 주차환경 개선 사업과 전통시장 노후 시설 현대화를 추진해 쾌적하고 편리한 쇼핑 환경을 마련했다.

특히 지난 4월에는 춘천시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례를 개정해 골목형상점가 지정 기준을 완화했다.

▲2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 지방자치단체 부문 장관 표창. ⓒ춘천시

기존 2000㎡ 이내 25개 점포 이상이던 기준을 15개 점포 이상으로 낮춰 상대적으로 점포 수가 적은 골목상권도 지원받을 수 있는 제도적 기반을 넓혔다.

그동안 지정 요건을 충족하지 못해 지원 대상에서 제외됐던 소규모 상권까지 정책 범위를 확대한 것이다.

지역상권의 자생력을 높이기 위한 제도 개선이라는 점에서 의미가 있다.

안전한 시장 환경 조성에도 힘을 쏟았다.

춘천소방서·상인단체와 화재 예방 업무협약을 체결하고 자동소화패치 설치 지원과 화재알림시설 설치 지원 등을 추진하며 화재 예방과 초기 대응체계 강화에 나섰다.

이처럼 춘천시는 상권 활성화부터 제도 개선, 이용 환경과 안전시설 확충까지 전통시장과 상점가의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 정책을 이어가고 있다.

춘천시 관계자는 "이번 수상은 지역상권을 지키기 위해 현장에서 힘써온 상인들과 시민들의 관심이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 전통시장과 골목상권이 지역경제의 든든한 버팀목으로 성장할 수 있도록 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.