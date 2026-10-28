강원도, 2026 AI 헬스케어 글로벌 포럼…해외 진출 속도

강원특별자치도가 28일 춘천ICT벤처센터에서 2026 강원 AI 헬스케어 글로벌 포럼을 열었다.

이번 포럼 주제는 '강원 AI헬스케어 글로벌 도약-혁신과 협력, 미래를 향한 연결'이다.

▲2026 강원 AI 헬스케어 글로벌 포럼. ⓒ강원특별자치도

강원 AI헬스케어 글로벌 혁신 규제자유특구의 주요 성과를 공유하고 해외 협력 네트워크를 다지기 위해 마련했다.

행사에는 유관기관·병원·기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.

1부에서는 윤완태 강원테크노파크 미래사업단장이 특구 성과와 추진 방향을 발표했다.

이어 나군호 네이버 헬스케어연구소장이 생성형 AI 시대의 디지털 헬스케어를 주제로 기조연설을 했다.

2부 글로벌 세션에서는 각국 보건의료 리더들의 발표가 이어졌다.

에스토니아 아인 아빅수 대표가 유럽 규제 혁신 사례를 공유했으며 베트남 밀라 호앙 이사와 후아 테 득 공동창립자가 베트남 시장 진출 전략과 원격의료 플랫폼 구축 사례를 발표했다.

인도네시아 케말라 이스나이니아시 만틸리데위 박사는 AI 의료기기 현지 실증 사례를, 우즈베키스탄 오타벡 지안바예프 협회장은 중앙아시아 규제 동향을 소개했다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "축적된 실증 성과가 실질적인 사업화로 이어지도록 지원하겠다"며 "해외 진출 과정의 규제 장벽과 현장 애로를 적극 해소하겠다"고 말했다.