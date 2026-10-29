가스공사, 생태숲 조성 전달식과 식재 봉사활동 진행

한국가스공사(사장 홍의락)는 28일 대구 달산초등학교에서 ‘2026년 탄소중립학교 숲 조성사업’의 일환으로 생태숲 조성 전달식과 식재 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 사업은 가스공사가 사회연대경제기업인 ‘트리플래닛’과 함께 추진하는 사회공헌 활동으로, 학교 내 유휴공간에 멸종위기종을 포함한 자생식물 1천 본을 식재해 생물다양성을 높이고 학생들에게 자연친화적인 교육환경을 제공하고자 마련됐다.

가스공사는 2022년부터 ‘탄소중립학교 숲 조성사업’을 통해 지역 학교에 생태숲과 교실숲을 조성하며 환경보전과 미래세대 환경교육에 앞장서 오고 있다.

이날 행사에서는 ‘학생 가드너스 임명식’을 함께 개최해 환경 보호의 중요성을 알리고, 생태숲 조성을 위한 식재 봉사활동을 펼쳤다.

이와 함께 가스공사는 조성된 생태숲이 지속가능하게 유지될 수 있도록 트리플래닛 연계 전문 정원사를 통한 정기적인 관리를 지원할 계획이다.

또 학생들이 자연을 직접 관찰하고 체험할 수 있도록 생태도감 제작과 씨앗 채집 등 다양한 환경교육 프로그램도 운영할 예정이다.

가스공사 관계자는 “이번 생태숲 조성이 학생들에게 자연의 소중함을 배우고 생활 속에서 탄소중립을 실천하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 미래세대를 위한 친환경 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.