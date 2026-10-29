경산시 10월30~11월 1일 3일간, '2026년 대한민국이 한우먹는 날' 행사 개최

▲'2026년 대한민국이 한우먹는 날' 행사 개최 안내 포스터ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 오는 30일부터 11월 1일까지 3일간 경산생활체육공원 온마루광장에서 '2026년 대한민국이 한우먹는 날' 행사를 개최한다.

한우자조금관리위원회가 주최하고 전국한우협회 대구경북도지회 및 경산시지부가 주관하는 이번 행사는 경산축협이 20~50% 할인된 가격으로 한우를 판매한다.

이번 행사장 방문객들은 우수한 품질의 한우를 합리적인 가격으로 맛볼 수 있을 뿐만 아니라, 한우 시식코너, 버스킹 공연, 어린이 체험존 및 경품이벤트 등 다양한 부대행사도 마련돼 있어 부담없이 즐길 수 있다.

이번 행사를 주관한 이원천 전국한우협회 경산시지부장은 “가을의 정취가 깊어가는 10월 말, 시민과 방문객이 우리 한우의 우수한 맛과 품질을 직접 느끼실 수 있도록 행사를 준비했다”고 행사취지를 밝혔다.

조현일 경산시장은 “이번 행사가 우리 한우의 우수성을 널리 알리는 계기가 됨은 물론, 한우 소비 촉진으로 지역경제가 활성화되기를 바란다”고 전했다.

한편, '대한민국이 한우먹는 날'은 숫자 1이 세 번 겹치는 11월 1일의 상징성에 한우의 맛이 최고라는 의미를 담아, 전국한우협회가 한우의 우수성을 알리고 소비를 촉진하고자 2008년부터 제정한 날로 매년 전국 각지에서 행사가 개최되고 있다.