윤영애 전 대구광역시의원, 신임 대구광역시행복진흥사회서비스원장에 취임

▲윤영애 신임 대구광역시행복진흥사회서비스원장ⓒ대구시 제공

윤영애 전 대구광역시의원이 신임 대구광역시행복진흥사회서비스원장(이하 대구행복진흥원장)으로 28일 공식 취임했다.

이날 추경호 대구광역시장으로부터 임명장을 받은 윤 신임 원장은 임직원들과 간략한 상견례를 마친 뒤 곧바로 부서별 주요 현안을 점검하며 실무 중심의 첫 공식 일정을 시작했다.

윤 원장은 취임 일성으로는 ‘현장 소통’과 ‘시민 체감형 서비스’를 꼽았다.

윤 원장은 “시민들이 일상에서 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 사회서비스를 제공하는 것이 기관의 최우선 사명”이라며 “형식적인 탁상행정을 지양하고,시민과 현장 종사자들의 목소리를 직접 경청하는 소통 행정을 펼치겠다”고 포부를 밝혔다.

그는 이어 “임직원들이 자부심을 느끼며 일할 수 있는 건강한 조직 문화를 조성해,그 에너지가 시민을 위한 고품질 서비스로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

윤 원장은 사회복지학 박사로 대구 남구청 주민생활국장 등 주요 보직을 거친 후 제 8‧9대 대구광역시의원을 역임했다.