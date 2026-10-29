'제 19회 문경새재배 전국 바둑대회', 10월 30~11월 1일, 3일간 개최

'제 19회 문경새재배 전국 바둑대회'가

오는 10월 30~11월 1일까지 3일간 문경실내체육관에서 개최된다.

문경시체육회가 주최하고 문경시바둑협회가 주관하는 이번 대회에는 전국 각지에서 선수와 바둑 동호인 등 1천여 명이 참가해 18개 부문에서 기량을 겨룬다.

특히 양상국 9단, 김만수 8단, 조혜연 9단 등 프로기사들도 초청돼 대회를 빛낼 예정이다.

대회 첫날인 10월 30일에는 오후 1시 오픈최강부 예선 경기를 시작하며 31일에는 여자·남자시니어 오픈최강부와 아마최강부, 대학3인단체부 등 다양한 부문의 경기가 열린다.

마지막 날인 11월 1일에는 문경 최강부·정석부와 대구경북초등 최강부·정석부 등의 경기가 펼쳐진다.

이번 대회는 프로와 아마추어 선수들이 함께 실력을 겨루는 오픈최강부를 비롯해 여성·시니어·학생 등 다양한 계층이 참여해 전국 바둑인들이 교류하고 화합을 다지는 자리가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 선수단과 가족, 대회 관계자 등 많은 방문객이 문경을 찾을 것으로 예상돼 지역 숙박업소와 음식점 등 지역 상권에도 활력을 불어 넣을 것으로 보인다.

김학홍 문경시장은 “전국 각지에서 ‘더 나은 문경, 힘찬 문경’을 찾아주신 바둑인 여러분을 진심으로 환영한다”며 “이번 대회가 바둑인 간 화합과 교류를 넓히는 계기가 되고, 문경의 아름다운 가을 정취도 함께 즐기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.