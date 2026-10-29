문경문화예술회관, 영화 ‘경주기행’ 11월 6·7일 이틀간 상영

▲영화 '경주기행' 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경문화예술회관에서는 웰메이드 가족 복수극 영화 ‘경주기행’을 오는 11월 6일과 7일 이틀간 각각 오후 7시30분에 문희아트홀에서 상영한다.

영화 ‘경주기행’은 막내딸을 잃은 엄마와 세 딸이 8년의 기다림 끝에 복수를 위한 특별한 여행을 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

평범한 가족여행처럼 보이는 밝은 분위기와 대조되는 복수라는 서늘한 소재가 인상적이다. 특히 가족의 상실과 슬픔이라는 묵직한 감정을 독특한 유머와 함께 풀어내 깊은 여운을 선사한다.

최근 화제의 드라마 ‘닥터X’에서 활약을 펼치고 있는 배우 이정은과 공효진, 박소담, 이연이 네 모녀로 호흡을 맞추고, 변요한이 복수의 대상으로 출연해 강렬한 연기 시너지를 선보인다.

탄탄한 시나리오와 예측할 수 없는 전개, 명배우들의 열연이 어우러진 영화 ‘경주기행’은 제24회 피렌체 한국영화제에서 관객상을 수상하며 작품성을 인정받았다.

문화예술회관 김정부 관장은 “영화 ‘경주기행’은 복수라는 다소 무거운 주제를 유머러스하게 풀어낸 반전 매력이 돋보이는 작품”이라며, “시민들이 재미와 감동을 느끼고, 가족애를 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.

입장권은 전석 2천 원(15세 이상 관람가)이며, 29일 오전 9시부터 현장예매(대공연장)와 인터넷예매(https://gbmgticket.moonhwain.kr)가 가능하다.

자세한 사항은 문경시청 홈페이지(https://www.gbmg.go.kr/)에서 확인할 수 있다.(☎문의: 054-550-8395)