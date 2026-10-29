대구시·대구테크노파크, ‘스마트시티 혁신기술 실증 지원’ 참여기업 모집

대구시와 대구테크노파크(이하 대구TP)는 지역 도시문제 해결을 위한 ICT 기반 혁신기술을 발굴·육성하기 위해 ‘스마트시티 혁신기술 실증 지원’ 참여기업을 모집한다.

스마트시티 혁신기술 실증 지원은 국토교통부 공모 ‘2022년 스마트시티 혁신기술 발굴사업’의 일환으로 시작해 올해로 5년째 이어지고 있는 사업이다.

지역기업이 보유한 ICT 기반 혁신기술을 활용해 도시문제를 해결하고, 기술의 실증·고도화와 사업화를 지원하고 있다.

모집 대상은 공고일 기준 본점 소재지가 대구시인 법인사업자로, TRL(기술성숙도) 5단계 이상의 ICT 기반 도시문제 해결 솔루션을 보유한 기업이다.

올해 2개사를 선정해 총 1억 1천500만 원을 지원하며, 선정기업은 오는 12월부터 내년 7월까지 8개월간 사업을 수행한다.

참여를 희망하는 기업은 신청서와 관련 서류를 구비해 대구테크노파크 기업지원 관리시스템을 통해 11월 13일까지 신청하면 된다.

올해는 사업화 가능성이 높은 혁신기술을 발굴해 제품·서비스 고도화와 사업화 성과를 확산하는 데 중점을 둔다.

기술 개발 및 사업화 역량을 종합적으로 고려해 지원기업을 선정하고, 시민·전문가 등 실제 수요자가 참여하는 리빙랩을 통해 제품·서비스의 완성도와 현장 활용성을 높여, 향후 사업화와 시장 확산으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

대구시와 대구TP는 2022년부터 스마트시티 혁신기술 실증 지원을 통해 8건의 도시문제 해결 솔루션을 발굴·고도화하고, 특허 출원·등록 6건, 신규고용 8명, 직접·연계 매출 25억 6천만 원 및 신규 계약·시험·인증 확보 등의 성과를 거뒀다.

특히 지난해 지원기업인 ㈜문창은 교통안전 개선을 위한 스마트 도로반사경 실증을 통해 조달청 혁신제품 지정과 혁신제품 시범 구매 계약을 체결하고, 해외 수출 등 지원과제 관련 직접 매출 10억 원을 달성하는 사업화 성과를 거뒀다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “시민과 수요자가 직접 참여하는 리빙랩을 통해 기업의 기술을 실제 이용자 관점에서 검증하고 개선할 수 있을 것으로 기대한다”며 “우수한 지역 혁신기술이 도시문제 해결은 물론 사업화와 시장 진출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.